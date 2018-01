Front vient de lever 66 millions de dollars (53,2 millions d’euros) en cinq jours, ce qui porte la totalité des fonds levés à 79 millions de dollars (63,6 millions d’euros). Fondée à Paris en 2013 par Mathilde Collin, sa PDG actuelle, et Laurent Perrin, son directeur technique, soutenue par le fonds d’amorçage californien Y Combinator, la startup a ensuite déménagé à San Francisco.

Si l’on en croit Forbes, les fonds d’investissement se sont bousculés pour injecter de l’argent dans la startup. Pour plaire à Mathilde Collin, fan de Lego, le patron de Sequoia Capital, Doug Leone, Bryan Schreier, partenaire du fonds et ex-Google, et Jess Lee, un autre partenaire, ont réalisé une maquette personnalisée avec les célèbres briques, représentant le Golden Gate Bridge portant le logo Sequoia et une tour Eiffel. « Je peux vous dire qu’elle a apprécié le geste mais elle était engagée dans un processus sérieux. On ne voit pas très souvent des entreprises offrant un tel potentiel », a expliqué Bryan Schreier au quotidien économique. Malgré tout le choix de la cheffe d’entreprise s’est porté sur Sequoia, associé à Draper Fisher Jurveston (DFJ) et aux investisseurs qui avaient participé aux deux précédents tours de table. Bryan Schreier siègera au conseil d’administration. Le choix de Sequoia Capital était évident, le fonds californien ayant soutenu des entreprises comme Apple, Google, Instagram, LinkedIn, Stripe, YouTube ou encore WhatsApp.

« Nous n’avions utilisé que 30% des 10 millions de dollars levés en 2016. Nous n’avions donc pas de besoins urgents. Mais nous avons eu beaucoup de marques d’intérêt de la part d’investisseurs. C’est assez rare et en même temps très grisant. Or, j’ai toujours eu en tête le conseil que l’on m’a prodigué : il faut lever de l’argent quand on en a pas besoin car cela s’effectue généralement dans de meilleures conditions », a expliqué Marie Collin à Business Insider.

L’argent fraîchement levé servira notamment au développement international. Un siège social européen sera ouvert à Paris, qui accueillera également de nouveaux développeurs.

Front a développé un logiciel CRM collaboratif qui permet de traiter de… front les informations et conversations provenant de différentes sources (e-mails, SMS, Twitter, Facebook, messages vocaux, Salesforce…). L’outil serait utilisé par 2.500 clients dans 88 pays, parmi lesquels LVMH ou Cisco. Selon certaines sources, le chiffre d’affaires tournerait autour des 10 millions de dollars pour 50 collaborateurs. Une IPO fait partie des projets à long terme.