Le groupe Jems, spécialiste du Big Data, se renforce sur son cœur de métier avec l’acquisition de Dats’up, une ESN parisienne de 80 collaborateurs, également spécialisée dans la data et le cloud et réalisant près de 9 M€ de chiffre d’affaires.

Cette opération, dont le montant n’est pas divulgué, permet à Jems d’intégrer des équipes possédant des certifications très demandées pour le déploiement d’architectures chez les clients. Le groupe accroit aussi sa présence en Suisse, où Dats’up a ouvert un bureau Genève.

« Cette fusion enrichit notre expertise et élargit notre capacité à délivrer des solutions innovantes qui exploitent pleinement le potentiel des données pour nos clients », commentent sur Linkedin Nicolas Laroche et Jacques Benhamou, les dirigeants de Jems.

C’est la troisième acquisition de Jems depuis l’entrée au capital de Meanings Capital comme actionnaire majoritaire en juin 2023. Jems a également racheté les agences digitales nantaise Emotic et Suisse Perl. Le groupe, qui emploie désormais près de 900 collaborateurs, est présent dans 13 métropoles régionales en France et opère en Suisse, Belgique, Espagne, Roumanie, Maroc et Tunisie.

Jems, qui réalise un chiffre d’affaires de 93 M€, devrait après cette fusion franchir le seuil des 100 M€ et conforter ses ambitions de devenir un acteur de référence de la data en Europe.

Photo : Arnaud Menjucq, co-fondateur de Dats’Up et Jacques Benhamou, président chez Jems Group