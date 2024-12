Sopra Steria renforce son partenariat avec la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH). L’ESN a décroché le marché « fourniture de prestations d’assistance à la maitrise d’œuvre, au développement et à l’intégration applicative », d’une durée de deux ans, jusqu’à octobre 2026. Elle accompagnait déjà depuis 2023 les adhérents de la centrale dans les domaines du cloud et de l’hébergement des données de santé, un marché qui court jusqu’en 2027.

Avec ce second marché, Sopra Steria met à la disposition adhérents un service complet de prestations permettant de répondre aux enjeux spécifiques de chaque établissement en matière de digitalisation.

« Fort de notre expérience dans le secteur, nous sommes particulièrement fiers de renforcer notre accompagnement auprès des établissements de santé, du social et du médico-social dans leurs transformations », commente Elias Tahtah, Directeur du Vertical Services Publics chez Sopra Steria, dans un communiqué. « Nous sommes convaincus que, grâce à la mobilisation de nos équipes partout en France et à nos expertises Data et IA, nous saurons apporter de la valeur et de l’innovation pour améliorer la performance des systèmes d’information des adhérents de la CAIH. »