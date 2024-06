Altospam, pionnier et acteur historique de la cybersécurité en France, spécialisé dans la lutte contre le spam, le phishing et les ransomwares, annonce son référencement CAIH (sur le marché Système d’Achat de Logiciel Hors MEdical) qui lui permettra d’étendre ses activités dans le monde de la santé. Dès maintenant, les adhérents de la CAIH ont la possibilité de se tourner vers les solutions d’Altospam pour protéger leurs environnements de messagerie électronique.

La CAIH est une association loi 1901 qui simplifie les achats informatiques et télécoms de ses adhérents en préparant et animant des marchés publics. Les adhérents de la CAIH peuvent être des établissements de santé, des structures sanitaires ou médico-sociales, publics ou privés à but non lucratif. Créée en 2014 sous l’impulsion de ses 6 membres fondateurs, CAIH gère plus de 35 marchés auprès de 2 000 adhérents. Source : https://www.caih-sante.org/les-chiffres .

À travers cette annonce, les différentes structures hospitalières pourront donc fortement élever leur niveau de cyberprotection en se protégeant efficacement contre les nombreuses menaces qui pourraient transiter via leurs messageries électroniques faute d’utiliser une solution antispam 100 % souveraine et de nouvelle génération.

Jean-Christian DUMAS chez Altospam « Nous sommes ravis de pouvoir accompagner les acteurs de la santé sur un sujet aussi important que la protection de leurs messageries électroniques qui ont été mises à rude épreuve ces dernières années et qui ont servi de portes d’entrée pour impacter leurs SI. À travers cette annonce de premier plan, nous allons donc permettre aux établissements de santé publics de se protéger efficacement contre des menaces complexes et autres ransomwares. Notre référencement démontre la qualité de notre solution et de notre positionnement. Nous comptons continuer de faire évoluer notre solution pour offrir aux professionnels de santé une offre de cyberprotection unique, 100 % souveraine et d’ores et déjà utilisée par de nombreuses structures publiques à l’échelle nationale. »