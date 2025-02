Le géant de la cybersécurité britannique Sophos vient de finaliser l’acquisition de l’américain Secureworks, qui était précédemment détenu majoritairement par Dell. L’opération avait été annoncée en octobre dernier pour un montant évalué à 859 millions de dollars en numéraire.

Avec cette acquisition Sophos va pouvoir intégrer à sa plateforme la technologie Taegis de détection et la réponse étendues (XDR) de Secureworks et ses solutions MDR (détection et réponse gérées), toutes deux complémentaires des siennes. L’éditeur affirme que l’opération lui permet de devenir le premier fournisseur spécialisé en cybersécurité pour les services de détection et de réponse managées, avec 28.000 clients dans le monde.

« Le marché adopte massivement les services MDR comme levier clé pour améliorer la cybersécurité, ce qui entraîne une forte croissance de cette catégorie », affirme dans un communiqué Joe Levy, PDG de Sophos (photo). « Avec l’intégration de Secureworks, notre portefeuille élargi de services et de produits offrira des solutions de cybersécurité de bout en bout encore plus robustes incluant la détection et la réponse sur l’identité (ITDR), les solutions SIEM nouvelle génération et la gestion des risques – le tout sur une plateforme unique et ouverte ».

Les actionnaires de Secureworks ont reçu 8,5$ par action, soit une prime de 28% par rapport au cours moyen sur 30 jours avant l’annonce. La finalisation de acquisition met un terme à la cotation de Secureworks sur le Nasdaq.