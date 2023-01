Solutions 30 a retrouvé une croissance plus dynamique au quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires de 246,1 M€ en hausse de 11,6% et de 10,1% en organique. La croissance de la société de services d’assistance numérique est tirée par un fort regain des activités au Benelux (+51,3%) et dans les autres pays hors France (+17,9%), grâce notamment aux montées en charge rapides des contrats signés dans le déploiement de la fibre optique. L’activité recule en revanche de 7,5% en France, à un niveau moindre toutefois que le repli de 17,9% enregistré au premier semestre.

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires s’établit à 903 M€, en hausse de 3,3%, dont 425,4 M€ réalisés en France (-16,1%), 222 M€ au Benelux (+38,4%) et 255,5 M€ dans les autres pays (+23,9%). Dans ce contexte de rééquilibrage géographique, Solutions 30 dit avoir poursuivi la transition opérationnelle de ses activités en France. La société a également augmenté ses prix pour intégrer les impacts de l’inflation et revu sa proposition de valeur sur ses trois segments clés des télécoms (connectivity solutions), de l’énergie (energy solutions) et des services IT (technology solutions), en cherchant de meilleures synergies et en réaffectant certaines équipes.

Le groupe se félicite de prises de commandes record de près de 920 M€ sur l’exercice. Il annonce par ailleurs le renforcement de sa structure dirigeante avec la nomination de Wojciech Pomykała au titre de Directeur général en charge de la transformation. Ce dernier intégrera le directoire début février avec la mission de déployer une organisation opérationnelle qui tire parti de la forte croissance des activités télécoms hors France.

Le groupe qui dévoilera ses résultats financiers complets le 20 avril après bourse fait savoir que sa marge d’Ebitda devrait encore ressortir en tension. En milieu d’exercice, il avait annoncé qu’il visait un EBITDA à deux chiffres en fin d’année mais qui devrait rester inférieur à 10% sur l’ensemble de l’exercice. Solutions 30 affiche en tout cas sa confiance sur ses perspectives sur le nouvel exercice.

« La bonne dynamique de cette fin d’année 2022 ainsi que l’excellente activité commerciale de l’exercice confortent les perspectives de retour à une croissance à deux chiffres permettant de franchir la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires », déclare l’entreprise dans son communiqué.

Une publication qui a fait grimper l’action de Solutions 30 de plus de 23% vendredi, signant la meilleure performance de la place parisienne. S’il reste en recul de plus de 60% sur un an, le titre s’est redressé de 36% depuis le 1er janvier.