En décembre dernier, un rapport anonyme accusant Solutions 30 d’être impliqué dans des transactions s’apparentant à du blanchiment en lien avec le crime organisé, des mouvements de fonds illégaux et des abus de biens sociaux. Ce document d’une centaine de pages provoquait l’effondrement de près de 27% du cours de bourse. Malgré ses efforts déployés pour se défendre, le groupe de services de proximité faisait ensuite l’objet d’attaques du fonds activiste Muddy Waters qui se déclarait peu convaincu par ces explications. « Les réponses apportées par Solutions 30 contiennent des faits supposés que nous estimons inexacts et omettent des faits qui, selon nous, devraient être divulgués pour éviter d’induire les investisseurs en erreur », écrivait Carson Block, le patron de Mudy Waters dans une lettre adressée au patron du groupe, Gianbeppi Fortis.

Pour restaurer la confiance dans le groupe et faire toute la lumière sur les attaques dont celui-ci faisait l’objet, le conseil de surveillance de Solutions 30 confiait un audit indépendant aux cabinets Didier Kling Expertises & Conseil et Deloitte. Ces derniers viennent de rendre les conclusions de leurs travaux..Elles confirment le caractère infondé des accusations portées contre le groupe. Les auditeurs formulent toutefois « des recommandations afin de simplifier et de renforcer certaines procédures internes de la société pour une plus grande transparence et une sécurisation des transactions ».

« Au cours des derniers mois, face à des attaques répétées, Solutions 30 a pu compter sur le soutien de ses équipes, de ses clients et d’une grande partie de ses actionnaires de long terme : je tiens à les en remercier chaleureusement », réagit Gianbeppi Fortis dans un communiqué. « Solutions 30 est une entreprise aux fondamentaux solides qui a connu un développement extrêmement rapide depuis sa création. Aujourd’hui, nos ambitions sont intactes. Nous allons accélérer nos efforts de transformation et renforcer nos procédures internes pour conforter notre développement à long terme. »

Dans un autre communiqué, Solutions 30 annonce la nomination de de Robert Ziegler en qualité de Chief Transformation Officer et membre du directoire.

« Robert Ziegler aura pour mission d’accélérer la mutation et la structuration du Groupe en cohérence avec ses ambitions de croissance »,précise le document..