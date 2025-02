SolarWinds a conclu un accord définitif pour son rachat par le fonds d’investissement Turn / River Capital. La transaction, réalisée en cash pour un prix de 18,5$ par action, valorise le fournisseur texan de plateformes d’observabilité des environnements IT à 4,4 Md$. Cela représente une prime de 35% par rapport au cours moyen sur les 3 mois précédent l’offre.

L’accord a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de Solarwinds, ainsi que par les fonds Thoma Bravo et Silver Lake, actionnaires majoritaires avec 65% des droits de vote. Aucune autre approbation des actionnaires n’est requise, ce qui pourrait permettre de finaliser la transaction au second trimestre 2025. SolarWinds deviendra alors une société privée et ses actions cesseront d’être cotées à la bourse de New-York.

« Nous avons acquis une excellente réputation en aidant nos clients à accélérer les transformations de leur entreprise grâce à des solutions simples, puissantes et décrochées, conçues pour les environnements hybrides et multi-cloud », a déclaré Sudhakar Ramakrishna, directeur général de SolarWinds, dans un communiqué. « Nous sommes maintenant impatients de nous associer à Turn/River pour fournir des solutions de résilience opérationnelle à nos clients sur notre plateforme SolarWinds, en tirant parti de nos solutions d’observabilité, de surveillance et de service desk de premier plan. »

La réputation de SolarWinds a été entachée par la compromission du système de mise à jour de son logiciel de surveillance de réseau Orion, ayant conduit à une cyberattaque massive en 2019 et 2020. L’affaire avait exposé 18.000 de ses clients et des pans entiers de l’administration étasunienne à des pirates des services de renseignement étrangers russes. La SEC a poursuivi la société et son RSSI Tim Brown pour fraude en 2023, accusant la société d’avoir omis de divulguer les risques connus.

SolarWinds est parvenu à traverser cette crise. Sur son dernier trimestre fiscal, la société a publié un chiffre d’affaires en hausse annualisée de 6% à 200 M$ et des revenus récurrents annualisés de 289,5 M$ en hausse de 36%. En raison de l’offre de rachat, SolarWinds a reporté la publication de ses résultats annuels du 11 au 14 février et a annulé la conférence téléphonique prévue avec les analystes.

Le prix de l’acquisition est toutefois inférieur aux 4,5 milliards de dollars déboursés par Silver Lake et Thoma Bravo pour racheter la société en 2016, deux avant de la réintroduire en bourse.