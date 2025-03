Softbank renforce encore son jeu dans le domaine des infrastructures d’intelligence artificielle. Le géant japonais a annoncé jeudi racheter le concepteur américain de semiconducteurs Ampere Computing pour environ 6,5 milliards de dollars.

L’acquisition est soumise à l’approbation des autorités de régulation et au contrôle des investissements étrangers aux Etats-Unis. SoftBank espère la finaliser au second semestre 2025. Ampere devrait ensuite fonctionner comme une filiale indépendante, sous son propre nom et en conservant son siège social californien à Santa Clara.

Ampere a été fondée en 2017 par Renee James, ancienne présidente d’Intel. Softbank la présente comme « une société de semi-conducteurs concevant des processeurs hautes performances et économes en énergie, destinés spécialement au cloud computing et l’IA de nouvelle génération ».

La startup compte 1.000 ingénieurs en semi-conducteurs et conçoit ses deux familles de processeurs (Altra et AmpereOne) sous licence Arm. Arm a été racheté par Softbank en 2016 pour 32 milliards de dollars et introduit en bourse en 2023. La société britannique détenait déjà une participation de 8% dans Ampere.

Après la finalisation de l’acquisition, Ampere collaborera avec Arm et l’écosystème élargi de Softbank. Le groupe japonais évoque « un alignement stratégique, l’expertise d’Ampere en matière de développement et de production de puces pouvant compléter les atouts de conception d’Arm Holdings ».

L’opération permet ainsi à Softbank de consolider son contrôle sur l’écosystème Arm et d’accélérer sa présence dans les infrastructures IA.

Aux côtés d’OpenAI, Oracle et MGX, le groupe a été à l’initiative en début d’année du projet Stargate, qui vise à investir 500 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour construire de nouvelles infrastructures d’IA aux États-Unis.

Softbank a également annoncé le mois dernier un partenariat avec OpenAI pour développer l’IA d’entreprise « Cristal intelligence » et créer une co-entreprise au Japon.

Oracle, qui a été un important soutien d’Ampere avec un investissement de plus de 400 millions de dollars, a accepté de vendre sa participation, tout comme le fonds Carlyle .