Le fournisseur de services cloud Snowflake conclut un nouveau contrat de cinq ans avec le géant AWS. Un engagement de dépenses de 2,5 milliards de dollars est prévu sur cette durée.

Selon le directeur financier de Snowflake, Michael Scarpelli, l’accord précédent entre les deux sociétés prévoyait un engagement de dépenses de 1,2 milliard de dollars. Il estime que 84% des clients de Snowflake effectuent leurs déploiements cloud sur AWS.

Il y a quelques années à peine, Snowflake et AWS se considéraient plutôt comme rivales en matière de services de données dans le cloud. Aujourd’hui encore, elles proposent des offres concurrentes dans les bases de données gérées et les places de marché de données, tout en se percevant comme des alliées stratégiques.

L’annonce de ce renouvellement d’alliance met évidemment davantage l’accent sur la collaboration entre les deux sociétés.

« En travaillant aux côtés de Snowflake, nous débloquons de la valeur pour des milliers de clients dans le monde entier et nous les aidons à maximiser leurs investissements dans les données », déclare Adam Selipsky, le PDG d’AWS, dans un communiqué. Frank Slootman, le PDG de Snowflake, ajoute : « Nous continuons de renforcer notre partenariat dans les solutions verticales et dans l’apprentissage automatique/IA ».

Les deux entreprises s’engagent aussi à améliorer leur collaboration commerciale, notamment autour de grands projets de migration des applications vers AWS.

A l’avenir, Snowflake veut également renforcer sa relation commerciale avec Microsoft Azure, selon notre confrère de CRN.

Cette déclaration de Snowflake vient d’avoir lieu lors de sa conférence téléphonique sur les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice 2023 clos le 31 janvier.

Au quatrième trimestre de l’exercice 2023, Snowflake annonce un chiffre d’affaires de 589 millions de dollars, en hausse de plus de 53% par rapport aux 383,8 millions de dollars du quatrième trimestre de l’exercice 2022. La perte nette trimestrielle de la société s’est élevée à 207,2 millions de dollars, contre 132,2 millions de dollars un an auparavant.

En ce qui concerne son exercice annuel 2023, son chiffre d’affaires a atteint les 2,07 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 69% par rapport aux 1,22 milliard de dollars de l’exercice 2022. La perte annuelle nette de la société est de 796,7 millions de dollars, contre 679,9 millions de dollars un an plus tôt.