Le spécialiste du data warehouse a bien démarré son nouvel exercice avec un chiffre d’affaires de 623,6 M$ au premier trimestre, en croissance de 48 % d’une année sur l’autre. Les ventes de produits se sont élevées à 590M$, en hausse de 50% et le groupe a dégagé un bénéfice ajusté de 15 cents. Des résultats tous supérieurs aux attentes des analyste. Snowflake revendique par ailleurs plus de 8 000 clients, dont 373 avec des dépenses sur 12 mois supérieures à 1M$ contre 206 un an plus tôt.

« Les données ont une attraction gravitationnelle, et compte tenu du vaste univers de données géré par Snowflake, il n’est pas surprenant que l’intérêt pour la science des données, l’IA et l’apprentissage automatique augmente alors que ses utilisations évoluent rapidement », a salué dans un communiqué Frank Slootman, le PDG de Snowflake.

Le groupe a toutefois déçu sur ses prévisions. Pour le trimestre en cours, il s’attend à ce que les revenus des produits s’élèvent à 625 M$, en croissance de 34% d’une année sur l’autre. Les prévisions sur l’année sont quant à elles revues à la baisse avec des revenus produits attendus à 2,6 Md$ au lieu de 2,7 Md$. Ce ralentissement de l’activité et des dépenses des clients dans le « Data Cloud » a été sanctionné par les investisseurs. L’action Snowflake baissait de plus 16% au lendemain de la publication.