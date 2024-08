Le spécialiste de l’analyse de données dans le cloud Snowflake a publié les résultats de son second trimestre 2025 clos fin juillet. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 868,8 M$, soit une hausse de 29 % d’une année sur l’autre. La croissance a ralenti par rapport aux 34% enregistrés au premier trimestre mais la société a relevé ses prévisions de revenus de produits pour l’ensemble de l’année, constatant « une grande traction » sur ses nouveaux produits d’intelligence artificielle qui permet d’attirer davantage de clients sur sa plateforme. Elle en compte désormais 10.249 (+21%) dont 510 avec des revenus produits sur 12 mois supérieurs à 1M$ (+28%).

La conquête de nouveaux clients a toutefois un prix élevé. La perte d’exploitation a augmenté, passant en un an de 285 à 355M$ et la perte nette de 227 à 317 M$. Selon les analystes, Snowflake paie aussi la violation de données dont elle a été victime en début d’année, ce qui l’a amené à offrir des crédits aux entreprises clientes touchées. Le bénéfice par action diluée s’établit à 0,19 dollar en baisse par rapport au 0,25 dollar de l’année précédente.

« Snowflake a réalisé un autre trimestre solide, dépassant le haut de gamme de nos prévisions de revenus produits pour le deuxième trimestre et, par conséquent, nous relevons nos prévisions de revenus produits pour l’année », a commenté dans un communiqué Sridhar Ramaswamy, PDG de Snowflake. « Le chiffre d’affaires des produits a augmenté de 30 % sur un an à 829 millions de dollars, tandis que les obligations de performance restantes s’élevaient à 5,2 milliards de dollars, en hausse de 48 % sur un an. »

Snowflake prévoit désormais des revenus de produits de 3,36 Md$ pour l’exercice 2025 contre une précédente prévision de 3,30 Md$. Les prévisions de marge restent elles inchangées. L’action a chuté en bourse de près de 15% après la publication et recule de 40% depuis le début de l’année.