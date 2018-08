Après une légère croissance au premier trimestre, le marché des smartphones poursuit sur sa lancée. Au second trimestre les ventes ont en effet progressé de 2% pour atteindre 374 millions d’unités selon Gartner.

Ce trimestre marque toutefois une première puisqu’Apple qui détenait solidement la deuxième place du Top 5 est bouté dehors par Huawei. « Les ventes de smartphones Huawei ont grimpé de 38,6% au deuxième trimestre. Huawei continue à apporter des fonctionnalités innovantes dans ses smartphones et étend son catalogue pour couvrir de larges segments du marché grand public », constate Anshul Gupta, directeur de recherche au cabinet d’analyse. « Ses investissements dans le channel, son image de marque et le positionnement des smartphones Honor ont favorisé les ventes. Huawei livre des Honor sur 70 marchés dans le monde et apparait comme un élément de la croissance du constructeur. »

Malgré un recul de ses ventes de 12,7%, Samsung conserve la première place du classement. « Samsung est confronté au ralentissement mondial de la demande et à la concurrence croissante des fabricants chinois », commente Anshul Gupta. « Le ralentissement de la demande pour ses vaisseaux amiraux cause une profitabilité moindre. Nous prévoyons à présent que le Note 9 va relancer la croissance. »

Avec 0,9% de croissance, Apple fait du surplace. Un état des choses que l’analyste attribue à la faible valeur incrémentale de son nouveau modèle haut de gamme. « La demande pour l’iPhone X a commencé à ralentir plus tôt que lors de l’introduction des autres nouveaux modèles. » Selon Anshul Gupta, la firme à la pomme subit par ailleurs la pression des fabricants chinois dont les modèles premium l’obligent à apporter plus de valeur ajoutée.

En élargissant son catalogue et en adoptant un modèle de distribution unifié intégrant distribution en ligne et hors ligne, Xiaomi enregistre quant à lui de la croissance, ce qui lui permet de sécuriser sa quatrième place sur le marché.

Table 1

Worldwide Top 5 Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2Q18 (Thousands of Units)

Vendor 2Q18 Units 2Q18 Market Share (%) 2Q17 Units 2Q17 Market Share (%) Samsung 72,336.4 19.3 82,855.3 22.6 Huawei 49,846.5 13.3 35,964.3 9.8 Apple 44,715.1 11.9 44,314.8 12.1 Xiaomi 32,825.5 8.8 21,178.5 5.8 OPPO 28,511.1 7.6 26,092.5 7.1 Others 146,096.1 39.0 156,190.8 42.6 Total 374,330.6 100.0 366,596.1 100.0

Source: Gartner (August 2018)

Du côté des système d’exploitation, la panne de moteur d’Apple renforce encore la domination d’Android qui s’attribue 88% du marché contre 11,9% pour la firme de Cupertino.

Table 2

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2Q18 (Thousands of Units)

Operating System 2Q18 Units 2Q18 Market Share (%) 2Q17 Units 2Q17 Market Share (%) Android 329,503.4 88.0 321,848.2 87.8 iOS 44,715.1 11.9 44,314.8 12.1 Other OS 112.1 0.0 433.1 0.1 Total 374,330.6 100.0 366,596.1 100.0

Source: Gartner (August 2018)