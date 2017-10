L’éditeur de solutions d’analyse et de reporting dans le domaine de la cybersécurité Skybox Security annonce la levée de 150 millions de dollars de capitaux de croissance sous la conduite de CVC Growth, le fonds de croissance de CVC Capital Partners, pour un montant de 100 millions de dollars, avec la participation de Pantheon à hauteur de 50 millions de dollars.

Skybox, qui a son siège dans la Silicon Valley, affiche un taux actuariel de 46 % et un cash-flow positif (2014-2016). Cette levée de fonds va permettre à la société d’accélérer ses investissements dans la vente et le marketing, le service client et la R&D. Elle pourra également servir à d’éventuelles fusions-acquisitions.

Skybox développe des logiciels de gestion de la cybersécurité s’appuyant sur l’analytique pour prioriser les risques auxquels s’expose une entreprise et recommander des mesures afin d’y répondre de manière optimale. La plateforme Skybox Security Suite est destinée à réduire les failles de sécurité susceptibles d’être découvertes et exploitées par des attaques, telles que des équipements mal configurés, des infractions aux règles ou encore des vulnérabilités connues et non corrigées.

Skybox compte parmi ses clients des entreprises du classement Global 5000 et des administrations dans plus de 50 pays et dans pratiquement tous les secteurs d’activité. La société revendique la présence parmi ses clients de 6 des 10 plus grandes banques dans le monde, 10 opérateurs de télécommunications internationaux, 5 des principaux fabricants mondiaux de biens de consommation et 10 des premières compagnies énergétiques mondiales.