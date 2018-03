L’éditeur de solutions d’analyse et de reporting dans le domaine de la cybersécurité Skybox Security poursuit son offensive sur le marché européen, en visant l’Europe du Sud et plus particulièrement la France, son deuxième marché sur le Vieux Continent. Pour piloter cette offensive, la firme israélo-californienne a créé le poste de directeur des ventes pour l’Europe du Sud. Poste qui a été confié à Karl Buffin qui chapeaute donc Isabelle Eilam-Tedgui, directrice des ventes France et Belux depuis 2008.

Parmi les missions confiées à Karl Buffin figurent « le renforcement des relations de confiance entre son équipe, les clients et les partenaires, la consolidation de la présence de Skybox sur le marché et l’amélioration de la satisfaction des clients et des partenaires, en leur donnant les moyens d’affronter les nombreux challenges de cybersécurité auxquels sont confrontés les équipes techniques, opérationnelles, métiers et industrielles », ainsi que le précise un communiqué.

Karl Buffin a à son actif une longue expérience dans la sécurité informatique, dans la vente et la distribution à travers la région EMEA. Ce diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion a commencé sa carrière chez Rhône Poulenc en 1996 en tant qu’assistant marketing international, avant de passer brièvement chez Electroline au Canada puis de rejoindre Gemalto en 2000, où après avoir été manager des ventes, il est rapidement devenu responsable des régions Europe du Sud et Moyen-Orient. Il a ensuite travaillé pour des spécialistes de la cybersécurité tels que LogLogic, Verisign et Symantec.