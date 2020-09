Après une longue période d’émergence où son usage est resté cantonné à des utilisateurs technophiles, le paiement mobile a aujourd’hui la côte et séduit chaque année toujours plus de consommateurs pour qui le mobile devient un moyen de paiement à part entière. La récente crise sanitaire que nous traversons a largement contribué à accélérer cette tendance : augmentation des plafonds dans de nombreux pays du monde (France, Royaume-Uni, Australie, Turquie, Arabie Saoudite etc.), recommandation de l’OMS en matière de paiements sans contact, etc. Tous ces éléments, qui dépassent l’effet de mode, vont jouer un rôle majeur dans la généralisation et la diffusion du paiement mobile.

La nécessité de proposer des solutions adaptées

Dans ce contexte, les commerçants et enseignes doivent anticiper cette tendance de fond et se poser la question de faire évoluer leurs infrastructures et moyens de paiements. On voit ainsi émerger des solutions innovantes pour l’acceptation des paiements sans contact, reposant sur des technologies 100% logicielles dites « Tap on Phone » ou « Tap to Phone » et appuyées par les réseaux de paiement tels que Mastercard et Visa.

Ces solutions offrent notamment de nouvelles opportunités à des marchands jusque-là exclus du système des paiements numériques pour cause de solutions d’acceptation des paiements jugées trop coûteuses. Par exemple, 30 % des commerçants en France n’acceptaint pas encore le paiement sans contact en décembre 2019 selon le GIE CB (à lire sur Le Monde.fr). D’où l’intérêt pour ces petits commerçants de se tourner vers une solution abordable car reposant sur du logiciel et utilisant pour seul matériel le téléphone ou la tablette du marchand. D’autres cas d’usage sont possibles comme pour les grandes enseignes qui souhaiteraient fluidifier l’expérience d’achat et minimiser l’attente en caisse en permettant à leurs vendeurs d’accepter les moyens de paiement sans contact directement depuis une tablette professionnelle équipant les vendeurs. Une solution comme ReadyToTap™ Payment for Merchants de dejamobile permettra ainsi aux commerçants de se démarquer en proposant une expérience utilisateur optimale pour accepter tous les paiements sans contact : cartes bancaires, wallets mobiles NFC ou wearables.

Au-delà de la simple acceptation du paiement

Une telle approche est également un moyen efficace de donner une nouvelle dynamique au paiement. Les usages cités précédemment sont des exemples parmi tant d’autres prouvant qu’une solution de type « Tap on Phone », représente une réelle opportunité de créer une expérience innovante et fluide en magasin. Transformer son smartphone ou sa tablette Android en terminal de paiement devient aussi simple que télécharger une application. En réduisant, le coût des solutions d’acceptation des paiements sans contact ou encore en simplifiant leur déploiement avec une solution 100% logicielle ), le marchand peut ainsi concentrer ses efforts sur l’expérience utilisateur et l’innovation de ses services.

Sensibiliser tous les acteurs de la chaine

Il est donc fondamental que tous les acteurs de la chaine du paiement s’emparent de ce sujet pour en assurer une diffusion à l’échelle industrielle. L’industrie des réseaux de paiement représentées par PCI, Visa et Mastercard a déjà largement encouragé les initiatives Tap on Phone/Tap to Phone par le biais de spécifications permettant de donner un premier cadre réglementaire standard. Aujourd’hui, il est donc possible de démarrer un projet pilote reposant sur ces standards pour une solution commercialisable d’ici 2021. Le récent rachat par le géant Apple de Mobeewave, société canadienne pionnière en matière de solutions d’acceptation des paiements sans contact sur Smartphone, souligne l’importance de ce type de projets et donne déjà une ampleur grandissante au marché. Les acquéreurs, les fabricants de terminaux et fournisseurs de solutions logicielles pour les commerçants sont ainsi des acteurs clés qui doivent d’ores et déjà repenser leur stratégie paiement pour proposer à leurs commerçants des applications intégrées et répondant aux nouvelles habitudes de consommation et de paiement.

À travers ces différents éléments, il apparait donc que la notion de paiement sans contact et d’acceptation de ce type de moyen par les commerçants soit une réelle opportunité de redynamiser le monde du paiement et de créer une expérience d’achat unique. Dépassant le simple cadre du paiement et pouvant intégrer d’autres éléments (marketing, programme de fidélisation, etc.), ces dispositifs devraient donc largement se diffuser ces prochaines années auprès de l’ensemble des marchands. Dejamobile, à travers sa solution ReadyToTap™ Payment for Merchants, contribue dès à présent à ce mouvement de démocratisation des paiements sans contact pour le bénéfice des commerçants et du grand public.

Par Houssem Assadi chez Dejamobile