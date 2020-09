En cours d’acquisition par HPE-Aruba, Silver Peak a lancé un nouveau programme de certification pour ses partenaires de déploiement certifiés (CDP ou Certified Deployment Partner). Il leur permettra de vendre et déployer la plateforme SD-WAN Unity EdgeConnect de l’éditeur, en vue d’accompagner leurs clients dans la transformation de leur réseau WAN et de leur architecture de sécurité. Un certain nombre de partenaires aux Etats-Unis et au Royaume-Uni (CDW, InterVision, Invite Networks, Teneo, WWT et Xalient) ont déjà obtenu une certification commerciale, technique ou de déploiement. Le programme s’ouvre désormais à l’ensemble des partenaires EMEA.

« Les entreprises modernes se rendent rapidement compte que les réseaux existants les empêchent de tirer pleinement parti des promesses du cloud. Nombre d’entre elles sont actuellement en quête de partenaires compétents pour mener à bien les initiatives de transformation de leur réseau WAN et de leur architecture de sécurité », commente dans un communiqué Ken Marks, Vice president of North America channel sales. « Ce programme offre à nos partenaires une opportunité sans précédent d’apporter davantage de valeur métier à leurs clients en réunissant la formation et les certifications nécessaires pour déployer avec succès des réseaux SD-WAN. Le programme CDP est conçu pour augmenter à la fois le nombre de clients que nous pouvons servir et le nombre de partenaires que nous pouvons aider à développer des compétences commerciales rentables et à forte croissance sur le marché du SD-WAN. C’est une situation gagnante pour tout le monde. »

Pour participer au programme CDP, les partenaires de niveau Platinum doivent suivre un programme rigoureux de formation et de certification sanctionné par des examens surveillés. Les certifications délivrées dans le cadre de ce programme sont SSP – Professionnel Vente, STSP – Professionnel Vente et Technique, SPSP – Professionnel Technique, SPSX – Expert Technique, SDP – Professionnel Déploiement et SDX – Expert Déploiement. Une fois l’examen réussi, les partenaires seront associés à un ingénieur spécialisé en déploiement de Silver Peak afin de démontrer qu’ils disposent des compétences et de l’expertise requises, depuis la conception initiale jusqu’aux plans de déploiement et aux examens post-déploiement.