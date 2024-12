Confronté à une perte massive et durable d’abonnés, SFR peine à redresser le tir. L’opérateur au carré rouge a encore perdu 109.000 abonnés mobiles au troisième trimestre, après 343.000 départs au second et 1 million depuis un an. La filiale d’Altice ne comptait plus fin septembre que 19,5 millions de clients mobiles.

une situation qui pèse sur ses résultats avec un chiffre d’affaires en baisse de 4,7% à 2,5 Md€ en glissement annuel et un excédent brut d’exploitation (Ebitda) qui recule de 9,9% à 879 M€. Les revenus de l’activité mobile ont décliné de 4,4% à 902 M€. SFR fait heureusement un peu mieux sur le fixe avec des revenus en hausse de 2,5% à 667 M€.

Sur la même période, ses trois grands rivaux ont tous engrangés des abonnés mobiles : 83.000 pour Orange, 131.000 pour Free et 170.000 pour Bouygues Telecom. Ce dernier comptait fin septembre 15,8 millions d’abonnés et l’acquisition de La Poste Mobile, qui doit être finalisée avant la fin 2024, apportera 2,3 millions d’abonnés supplémentaires. La filiale de Bouygues aura alors pratiquement rejoint SFR sur le segment mobile.

Cette fragilité de SFR aggrave la situation d’Altice, contrainte de poursuivre les cessions d’actifs pour réduire son endettement colossal de 24 milliards d’euros.