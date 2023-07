Le groupe Sfeir annonce l’élargissement de son partenariat avec Google Cloud. L’entreprise de services numériques va l’étendre aux solutions de sécurité de l’hyperscaler, en particulier sur le Zero Trust (Beyond Corp), l’analyse des fichiers et la détection des malwares (VirusTotal) et la sécurisation des instances Cloud et des Si (Chronicle).

« Avec Chronicle, nous allons pouvoir, à la fois, proposer à nos clients d’analyser leurs logs et anticiper une attaque potentielle grâce à la partie SIEM (Security Information and Event Management) mais aussi être capables de répondre aux incidents avec la partie SOAR (Security, Orchestration, Automation and Response). C’est une solution à la fois de monitoring et de remédiation pour nos clients », explique dans un communiqué Martin Régent, en charge des alliances chez Sfeir. La solution a déjà été déployée chez plusieurs clients et le partenariat devrait faciliter le passage à l’échelle.

Sfeir qui a récemment annoncé une offre d’accompagnement à l’IA générative, se dit aussi en phase avec l’approche technologique de Google Cloud. Le fournisseur américain a introduit un nouveau modèle de plateforme de sécurité, qui s’appuie sur le LLM dédié à la sécurité SecPaLM, pour renforcer la visibilité sur les événements et indicateurs de sécurité, les malwares et autres menaces.

Ce partenariat élargi s’accompagne chez Sfeir par la création d’une équipe dédiée à la sécurité informatique. Réunissant les experts en sécurité du groupe, elle sera complétée avec la montée en compétence d’experts Cloud Architect et Cloud Security Engineers, ainsi que des recrutements. La partie conseil, dans ses dimensions « Tech, Orga, Culture » sera assurée par Wenvision, le cabinet de conseil en stratégie numérique du groupe. Enfin, une offre de formation dédiée aux solutions de sécurité Google Cloud sera proposée par le Sfeir Institute.