L’entreprise de services numériques spécialisée dans les applications cloud et la donnée annonce la création d’une filiale belge basée à Bruxelles. Sa direction a été confiée à un binôme : Nicolas Leroy, déjà directeur business associé des agences de Lille et Bordeaux en prend la direction commerciale, et Sébastien Friess, directeur engineering de l’agence de Lille, la direction technique.

Ils continueront tous les deux de piloter l’agence de Lille (et Bordeaux pour Nicolas Leroy) en parallèle. « La proximité de Bruxelles (30 mn de train) et les nouvelles habitudes de travail (en distanciel), n’imposent pas de remplacer le management de Sfeir Lille », justifie Bruno Le Forestier, co-directeur général associé de Sfeir. D’autant que Sfeir Belgium s’appuiera sur les ressources existantes du groupe – et notamment celles de l’agence de Lille, qui compte près de 100 personnes – pour se développer. Du moins dans un premier temps.

« Nous ne chercherons pas à recruter à tout prix sur la partie opérationnelle, explique Sébastien Friess dans un communiqué publié par la société. Nous comptons nous développer pas à pas en nous appuyant sur les profils qui ont contribué à façonner l’image d’excellence de l’entreprise ». Une décision motivée par la pénurie de profils techniques qui affecte le marché belge autant que le marché français.

« Notre philosophie est de rassembler les meilleurs experts des technologies actuelles, confirme Bruno Le Forestier. L’ambition de Sfeir Belgique est d’être l’acteur de référence en matière d’expertise en développement pour les clients belges ». Pour autant, s’il n’est pas question d’embaucher au rabais, les recrutements ont déjà commencé en local : un commercial bruxellois vient de rejoindre la filiale.

Bruno Le Forestier indique que Sfeir Belgique est d’ores et déjà opérationnelle pour adresser quasiment tout type de projets. Il table notamment sur la vente de son offre de formation « qui est très adaptée à ce marché ». Sfeir explique dans son communiqué que la Belgique est « à un niveau de maturité technologique aussi fort que [celui de la France] et qu’on y retrouve une typologie de clients similaire à celle adressée historiquement [par Sfeir en France] ». L’entreprise de services espère « tirer parti de ses partenariats stratégiques, notamment avec Google Cloud, MongoDB, Confluent, etc. [– dont la majorité est déjà implantée en Belgique et qui « se sont montrés enthousiastes à l’idée de [travailler localement] avec Sfeir » –] pour adresser rapidement des projets à forte valeur ajoutée ».

Le principal objectif de Sfeir, qui compte déjà six agences en France et au Luxembourg, va être « de [mener sa filiale belge] à l’équilibre le plus rapidement et le plus sainement possible » afin de démontrer que son modèle fonctionne à l’international.

Photo : Nicolas Leroy (à gauche) et Sébastien Friess