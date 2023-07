Wenvision, la filiale conseil stratégie IT du groupe Sfeir, annonce la disponibilité d’une nouvelle offre d’accompagnement des entreprises dans l’utilisation de l’IA générative.

« Les clients voient les nouveaux outils et les nouveaux usages se succéder autour de l’IA et commencent à voir des collaborateurs l’utiliser, expose Marie Fontaine, consultante spécialisée en intelligence artificielle, responsable de cette offre d’accompagnement. Ils comprennent qu’ils doivent réguler ces usages et qu’ils doivent s’intéresser à cette technologie très transformante. Ils sont donc à la recherche d’un accompagnement pour les aider à se mettre le pied à l’étrier ».

L’offre se décline en trois volets : acculturation, partage et organisation. Le premier volet vise à se familiariser avec ce qu’est l’IA générative : comment elle fonctionne, les usages qu’on peut en attendre… le volet partage vise à mettre en relation les clients avec des experts ou d’autres clients ayant déjà des retours d’expérience pour approfondir le sujet. Le volet organisationnel vise à constituer des équipes pluridisciplinaires capables de poursuivre l’acculturation interne sur le long terme.

« Il y a une volonté de Sfeir de se positionner comme une autorité sur l’IA générative car on pense que la transformation que va entraîner l’IA générative va être équivalente à celle qu’a entraînée le Cloud », poursuit Marie Fontaine.

Pour s’imposer sur cette thématique, Sfeir mise sur sa communauté de 200 ingénieurs déjà constituée autour de l’IA, ses premiers retours d’expérience autour de l’IA générative, notamment autour de Github Copilot, et sa capacité à adresser aussi bien les cadres dirigeants de ses clients que leurs équipes opérationnelles. Son offre se décline sur les fonctions marketing/vente, R&D, ingénierie logicielle et support clients, qui seront les plus impactées par l’IA générative, selon Marie Fontaine.

Sfeir propose déjà une offre entièrement packagée autour les fonctions ingénierie logicielle avec des « master class », des ateliers « hands on » clé en main et un document « Techwaves genIA 4 Devs » qui évalue la maturités outils IA disponibles sur le marché.

Créé il y a un peu plus d’un an, Wenvision compte désormais une douzaine de consultants et en vise une vinhtaione d’ici à la fin de l’année. Outre l’IA, le cabinet intervient essentiellemnt sur des problématiques de stratégie Cloud et de gouvernance des données.