L’ESN spécialisée dans le développement d’applications cloud et la data souhaite accélérer le développement de son activité conseil. Lancée il y a dix-huit mois, celle-ci ne compte encore qu’une poignée de consultants. Pour lui donner le coup de pouce nécessaire, l’ESN a décidé de la filialiser sous le nom Envision by SFEIR, et de placer à sa tête Estelle Boyer, qui officiait jusqu’à présent au sein de la société de conseil Publicis Sapient Engineering (ex-Xebia) en tant que directrice associée en charge de la direction commerciale.

Elle rejoint le projet Envision by SFEIR en tant qu’associée, au côté de Didier Girard et Bruno Le Forestier, co-CEO de SFEIR, et d’Olivier Rafal, directeur du conseil, ancien vice-président de Teknowlogy PAC, qui a rallié le groupe SFEIR en octobre 2020.

L’ambition affichée est de positionner le groupe SFEIR comme un acteur reconnu du conseil en stratégie numérique. Pour cela, Envision by SFEIR va jouer la carte du conseil « actionnable » en insistant sur la capacité du groupe à mettre en œuvre ses recommandations et sa bonne compréhension des technologies et de leur potentiel. Ses prestations iront de l’audit au design d’architecture, en passant par l’accompagnement à la conduite du changement.

SFEIR a fixé à sa filiale un objectif de 3 M€ de facturations annuelles à l’issue de son exercice 2022-2023. Son atteinte dépendra de sa capacité à recruter. Le groupe mise sur ce point sur sa bonne image auprès de la communauté technologique : « on est capable d’attirer des compétences sur un marché pourtant extrêmement concurrentiel », se félicite Bruno Le Forestier.

Une attractivité qu’il attribue à la capacité de la société à « prendre en compte la nécessité de fournir des projets qui correspondent aux aspirations des développeurs ». SFEIR a opté à cet effet pour une organisation « très plate », où « les développeurs sont gérés par des développeurs, les orientations commerciales sont gérées collectivement et où la sélectivité est forte ». Autant de critères qui contribuent à créent une forte adhésion.

Une politique qui semble en tout cas porter ses fruits. SFEIR connaît une croissance annuelle d’environ 20% depuis des années – avec un fléchissement à 15% sur la période Covid. La société, qui compte désormais plus de 700 salariés, devrait ainsi terminer son exercice 2021-2022 au 31 mai sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 80 M€ en croissance de 20% par rapport à l’exercice précédent.