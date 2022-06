Réunis en assemblée générale le 15 juin dernier en marge d’IT Partners, les associés du Groupe Séquence ont procédé au renouvellement de leur conseil d’administration. Arrivés au bout de leur mandat de trois ans, les trois administrateurs sortants – Julien Neyrial, président de Neyrial Informatique, Antoine Taffin, président de Delta Technologies, et Richard Guelin, président d’Hexapage – ont cédé leur place à non pas trois mais quatre nouveaux administrateurs.

En l’occurrence, les nouveaux élus sont : Christophe Dupont-Huin, dirigeant de Proselis (44), Jean-Michel Hosmalin, directeur général d’ITSB (98), Lionel Chabaud, gérant de JLLnet (13), et Olivier Marty, dirigeant d’Absys Informatique (34). En revanche, le président d’Applixia, Jean-Paul Poirot, ne remettra son mandat de président de Séquence en jeu que dans un an.

Élu il y a à peine deux semaines, le nouveau conseil d’administration n’a pas encore arrêté le programme de sa mandature. Néanmoins, il trouve le groupement en forme et fourmillant de projets. Comme ses homologues, Séquence a bénéficié du regain d’intérêt des prestataires indépendants pour les groupements à la suite de la crise sanitaire. Un intérêt qui s’est traduit par une recrudescence des demandes d’adhésion et des adhésions.

Ainsi, le groupement a eu à gérer pas moins de 25 demandes d’adhésions en l’espace de 18 mois. Dix raisons sociales ont rejoint le groupement sur la période, portant leur nombre à 38 (contre 30 il y a un an). Parmi les dernières entrées : Vienne Documentique (86), Swali (84), Telelec (33), Envoliis (85), Media Micro Extension (20), Caux Formatique (76) et Admentis (13).

Parmi les projets en cours, le groupe travaille sur une évolution de son Intranet d’automatisation des commandes vers une véritable centrale d’achats mutualisée. En développement depuis plus d’un an, cette centrale d’achat devrait être opérationnelle début 2023. De quoi, continuer à attirer de nouveaux associés. En parallèle de ce chantier, le groupe encourage ses membres à passer le label ExpertCyber. Une dizaine de membres sont déjà labellisés et la plupart devraient l’être d’ici à la fin de l’année.

Photo : de gauche à droite, Christophe Dupont-Huin (Proselis), Jean-Michel Hosmalin (ITSB), Olivier Marty (Absys Informatique), Jean-Paul Poirot (Applixia) et Lionel Chabaud (JLLnet).