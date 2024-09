L’éditeur montpelliérain renforce son pôle de services digitaux en rachetant la TPE parisienne Ideta.

Fondée en 2017, Ideta se spécialise en solutions no-code pour créer des robots conversationnels et autres assistants basés sur de l’intelligence artificielle générative. Ideta a elle-même absorbé en début d’année la start-up Clevy, génératrice d’assistants conversationnels pour les collectivités et grandes entreprises comptant plus de 25.000 utilisateur·rice·s dans 35 pays.

Les six salarié·e·s d’Ideta vont rejoindre les quelque 3.000 salarié·e·s du groupe Septéo, spécialisé en logiciels pour les professions du droit et de l’immobilier. Le pôle ‘Digital Services’ récemment créé est dirigé par Bertrand Pigois.

Pour rappel, la licorne héraultaise vise les 450 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2025. En juin dernier, elle a acquis We Recruit, éditeur rennais d’un logiciel d’optimisation du recrutement.