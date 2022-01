L’entreprise toulousaine Synapse Développement lance une nouvelle fonctionnalité associée à son chatbot intelligent, qui va profondément changer l’univers des agents conversationnels. Cette brique technologique permet de créer un lien entre le meilleurs des technologies moteur de recherche et chatbot. En 2017 déjà, Synapse Développement avait révolutionné la manière de créer un chatbot avec le « Machine Reading », qui permet à son produit-phare, Chatbot by Synapse , de générer automatiquement tous les scénarios de questions-réponses.

Depuis 2017, Chatbot by Synapse agite le marché des agents conversationnels en proposant le premier chatbot à génération automatique de base de connaissance. Animées par une volonté d’innovation constante, les équipes d’experts linguistes et de spécialistes en intelligence artificielle de l’éditeur toulousain travaillent depuis plus d’un an sur une toute nouvelle fonctionnalité. Leurs objectifs sont multiples : fluidifier le chemin conversationnel, accélérer la recherche d’information, décupler l’engagement des utilisateurs et plus globalement, aider l’humain au partage de la connaissance.

Vous n’aurez plus à hésiter entre un moteur de recherche et un chatbot pour faciliter la recherche d’information au sein de votre entreprise ! Chatbot by Synapse intègre désormais le meilleur de ces deux technologies. Lorsqu’un utilisateur sollicite Chatbot by Synapse, cette nouvelle fonctionnalité propose désormais, dans certains cas particuliers, plusieurs réponses possibles. En effet, quand l’agent conversationnel intelligent détecte dans la documentation plusieurs informations susceptibles d’apporter une réponse pertinente à la demande de l’utilisateur, elles sont toutes soumises à ce dernier. Ainsi, l’accès à la bonne information est bien plus rapide qu’avec les scénarios des chatbots classiques. C’est l’assurance d’avoir un chemin conversationnel bien plus fluide. L’adhésion de vos utilisateurs est ainsi grandement renforcée.

Autre avantage, cette technologie permet au chatbot intelligent d’apprendre bien plus rapidement que les agents conversationnels traditionnels. Avant l’arrivée de cette technologie, un utilisateur était invité à répondre à une question de satisfaction (exemple : avez-vous obtenu la réponse souhaitée ?). Suivant le retour de l’utilisateur (OUI – NON), le chatbot intelligent attribuait alors un score de pertinence, permettant ainsi au robot d’apprendre de ce retour utilisateur. Cette manière « d’éduquer » un chatbot pose plusieurs problèmes de fiabilité. En effet, un utilisateur peut tout à fait ne pas répondre aux questions de satisfaction. Aussi, il peut se tromper dans sa réponse (volontairement ou non) et ainsi induire en erreur le robot.

Désormais, Chatbot by Synapse va directement apprendre des choix des utilisateurs lorsque plusieurs réponses possibles lui sont soumises. Très concrètement, si plusieurs utilisateurs ayant la même requête valident la même proposition de réponse (via un clic sur un pouce levé), Chatbot by Synapse va alors comprendre automatiquement qu’il s’agit là de la réponse la plus pertinente à cette question. Le robot va alors attribuer un score de confiance élevé à cette proposition de réponse et très rapidement, elle deviendra LA réponse unique à ladite question. L’active learning* est donc mécaniquement décuplé grâce à cette fonction d’Evolutive Displayer, puisque sans le savoir, chaque utilisateur éduque le robot via ses clics. L’apprentissage est alors, vous l’aurez compris, extrêmement plus rapide qu’avec les modèles classiques d’agents conversationnels.

Vos collaborateurs deviennent donc acteurs au quotidien de l’optimisation du partage de l’information. Vous valorisez ainsi leurs savoirs grâce à leurs interactions avec Chatbot by Synapse. Cette brique technologique permet également de détecter très facilement d’éventuelles insuffisances dans la documentation d’une entreprise. Ainsi, les experts métiers peuvent agir au plus vite pour résoudre ce problème. Chatbot by Synapse vous permet donc de l’améliorer de manière ciblée afin d’optimiser la transmission de la connaissance.