Sensefuel, spécialiste de la recherche de produits sur les sites e-commerce, annonce une croissance de son chiffre d’affaires de près de 50 % pour son troisième exercice fiscal avec la signature de 20 nouveaux contrats.

Cette annonce illustre la performance de l’éditeur qui, en dépit de la fermeture massive de magasins et de centrales d’achats pendant près de deux mois, a su poursuivre son développement dans l’intégralité des segments du retail (équipement de la personne, de la maison, bricolage, alimentaire, biens techniques).

Profitabilité, investissement et développement international

Totalement indépendant et rentable, l’éditeur dispose donc de sérieux atouts qui vont l’amener à accélérer sa croissance sur les prochains mois. Cette nouvelle étape sera lancée en 2021 avec le lancement de nombreux investissements autour des sujets liés à la Recherche et Développement, au marketing, à la relation client et au commerce. Sur ce dernier point, un effort sera notamment réalisé dans différents pays en Europe pour étendre la zone d’intervention de Sensefuel et lancer à grande échelle ses opérations à l’international auprès de grands retailers.

Stéphane Vendramini, Président de Sensefuel « La crise du Covid-19 a ralenti la prise de décision, mais globalement, les projets ont lieu. Les Retailers ont plus que jamais compris la nécessité d’investir dans la vente dématérialisée et de continuer à optimiser leur parcours client online. Nous leur permettons d’atteindre rapidement ces objectifs en leur proposant des solutions d’exploration de leur offre produit qui rencontrent les attentes de consommateurs toujours plus exigeants, et ce, sur tous les canaux de recherche possible : moteur de recherche classique, solutions mobiles et vocales. »

Pour son prochain exercice et au regard des futures innovations à venir, l’éditeur table d’ores et déjà sur une croissance équivalente.