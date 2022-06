Sensefuel, concepteur d’une solution de search dédiée aux acteurs du retail et du e-commerce, renforce ses équipes pour lancer sa nouvelle stratégie de croissance sur les prochaines années.

Solidement implanté sur Lille et Anvers, Sensefuel a connu un fort développement en 2021 avec plus de 100 % de croissance. Cela s’explique par la qualité des solutions proposées par l’éditeur, mais aussi par sa capacité à conseiller et à accompagner ses clients tout au long de leurs projets. Dans ce contexte, la société a notamment signé de nombreux nouveaux contrats auprès d’enseignes de premier plan à l’image de Celio ou encore de Brico Dépôt. Au final, près de 100 clients implantés dans plus de 12 pays utilisent les solutions de l’éditeur au quotidien pour développer leurs ventes sur leurs sites e-commerce.

Rejoindre Sensefuel permet donc d’évoluer dans une startup qui bénéficie d’un positionnement unique et qui innove en continu pour accompagner ses clients dans la mise en œuvre d’outils de recherche de nouvelle génération pour leurs sites de vente en ligne. Sensefuel propose donc un environnement de travail attractif et de réelles perspectives d’évolution à ses équipes. L’ensemble des postes sont proposés au siège social de l’entreprise sur Lille, dans ses différents départements : technique, commerce, etc. Parmi ces opportunités, citons les postes d’ingénieurs en informatique pour les férus de technologies, passionnés par le développement d’innovations. Sensefuel souhaite également s’entourer de commerciaux expérimentés et polyglottes pour l’accompagner dans son développement en Europe. Enfin, l’éditeur recherche des consultants pour accompagner les clients dans les phases d’onboarding et des spécialistes de la conversion pour guider les utilisateurs dans l’optimisation des solutions utilisées.

Pour postuler, rendez-vous sur Sensefuel – Welcome to the Jungle

Stéphane Vendramini, fondateur de Sensefuel « Nous proposons des opportunités passionnantes dans l’ensemble de nos départements et souhaitons nous entourer de talents qui pourront nous accompagner à long terme pour renforcer notre avantage concurrentiel. Sensefuel propose un projet d’entreprise unique et fédérateur. »