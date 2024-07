Econocom a publié ses résultats du 1er semestre 2024. Le groupe de distribution et de services numériques a réalisé un chiffre d’affaires de 1.335 millions d’euros sur la période, en croissance de 3,0% (+2,9% en organique) par rapport au premier semestre 2023. Une croissance tirée par l’activité financement qui a progressé de 6,1% (dont +5,9% en organique) à 506 millions d’euros.

En revanche, les activités distribution et services ont progressé moins vite que l’inflation : +1,1% pour la distribution à 591 millions d’euros, et +1,2% pour l’activité services à 239 millions d’euros. À noter que l’activité distribution s’est reprise au 2ème trimestre après avoir enregistré un recul de 2,5% au premier trimestre.

La marge opérationnelle est en recul de 10,3% par rapport au premier semestre 2023 à 38,3 millions d’euros, impactée notamment par des investissements de recrutement de commerciaux et d’agents et de rénovation des outils opérationnels sur l’activité financement.

Mais le fait majeur de ce premier semestre 2024 aura été la cession finalisée début juin de sa filiale Les Abeilles qui, couplée aux efforts accomplis pour réduire son besoin en fonds de roulement, lui a permis de faire revenir son endettement de 321 millions d’euros au 30 juin 2023 à 180 M€ un an plus tard, le plus faible niveau constaté au cours des 10 dernières années.

Autre fait d’importance : l’annonce de la nomination d’Angel Benguigui au poste CEO Groupe, qui succède ainsi à Jean-Louis Bouchard, fondateur d’Econocom. Ce dernier, qui cumulait jusqu’ici ce poste avec celui de président, devient président opérationnel.

Dans son communiqué, le groupe précise qu’un nouveau comité exécutif sera prochainement annoncé, afin de renforcer les expertises et la complémentarité des différents membres de la direction générale.

On notera sur ce chapitre, la nomination de Philippe Goullioud, jusqu’alors directeur général de la division distribution France, à la présidence d’Econocom Workplace Infra Innovation (ex-Econocom Infogérance Système). C’est Philippe Spender qui lui a succédé à la direction générale d’Econocom Products & Solutions.