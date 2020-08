SCC vient de publier ses résultats pour son exercice clos le 31 mars dernier. Le groupe de distribution et de services IT britannique a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de livres (2,55 milliards d’euros), en progression de 5,5%, tandis que l’EBIT a augmenté de 8,8% à 30,7 millions de livres sterling (34,1 millions d’euros) dans la zone EMEA.

Avec 1,7 milliard d’euros, SCC France représente 65% du chiffre d’affaires du groupe, avec une croissance de 9,2% sur un an. Ce sont les activités de distribution et de services qui ont tiré les revenus. En forte croissance, l’activité distribution est fortement centrée sur le secteur public, qui représente plus de 60% du chiffre d’affaires produit. L’activité services a de son côté enregistré un chiffre d’affaires de 146 millions d’euros, en hausse de 30% d’une année sur l’autre. Le résultat opérationnel de la filiale française progresse de 14,5%, avec des progrès significatifs dans les services.

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires a progressé de 0,2% à 723,4 millions de livres (802,8 millions d’euros), le résultat opérationnel s’établissant à 15,4 millions de livres (17,1 millions d’euros).

En Espagne, la croissance du chiffre d’affaires de 15% sur l’année, à 93,8 millions d’euros, fait suite à une croissance de 11% l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation atteint 0,6 million d’euros, contre 0,5 million d’euros un an plus tôt.

Les centres de livraison mondiaux (GDC) de SCC en Roumanie et au Vietnam ont réalisé un chiffre d’affaires de 21,6 millions de livres (24,0 millions d’euros), pour un bénéfice d’exploitation de 1,3 million de livres (1,4 million d’euros).

« L’investissement dans les personnes et dans la technologie reste essentiel à un avenir sain et nous avons continué d’investir à long terme au cours de l’année écoulée. L’innovation dans les services est également importante pour notre avenir et nous continuons à nous assurer que nous comprenons les besoins des clients afin de rester pertinents pour eux et pour les fournisseurs. En réponse aux événements récents, de nouvelles solutions en technologie thermographique et en solutions de gestion de documents ont soutenu les clients aux côtés de nos spécialisations dans les solutions de connectivité et de travail à distance », commente dans un communiqué le PDG de SCC, James Rigby.

Interrogé par nos confrères de ChannelPartnerinsight, il s’est déclaré plus que jamais ouvert à des acquisitions. « L’entreprise est très solide financièrement, nous avons donc des ressources », a-t-il ajouté. Son choix se porterait sur des revendeurs traditionnels afin d’augmenter la clientèle de l’entreprise.