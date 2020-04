Leader auprès de partenaires technologiques forts, SCC France confirme son solide positionnement dans le secteur public en remportant un marché de grande envergure émis par le Ministère de l’Intérieur pour le compte de la Dae (Lot serveur X86)

Créée par le décret du 3 mars 2016, la direction des achats de l’état est une administration française chargée de définir la politique des achats de l’État et de s’assurer de sa mise en œuvre.

D’une durée de trois ans, le marché remporté par SCC France va lui permettre de commercialiser la gamme de serveurs HPE et Bull Atos aux principaux ministères et de leur proposer des prestations de services, d’installation et d’expertise. Cette nouvelle notification, qui s’ajoute à celle déjà obtenue pour la partie stockage, permet à SCC France de se positionner comme un interlocuteur unique sur le marché « serveur/stockage » et d’accompagner de bout en bout les ministères dans leurs projets.

Delphine Astruc Rouvet chez SCC France « Nous sommes fiers d’avoir été notifiés pour ce marché stratégique. La qualité de notre réponse et notre expertise autour des serveurs HPE associée à des conditions d’achat et de mise en œuvre très attractives nous ont permis de faire la différence. Nous sommes donc le partenaire des ministères qui souhaitent mener à bien leur transformation digitale en s’appuyant sur des infrastructures serveur/stockage de premier plan. »