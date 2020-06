A l’occasion du sommet mondial virtuel des partenaires SAP, l’éditeur allemand a annoncé des changements dans sa stratégie et son programme partenaires, notamment en renforçant les ressources et l’assistance qu’elle leur accorde.

« Nous pensions que bon nombre des programmes que nous avions, de nombreux engagements, pouvaient être améliorés, modernisés pour aider les partenaires à mieux réussir dans le cloud », a expliqué le patron du channel de l’éditeur Karl Fahrbach, rapporte CRN. « C’est l’élément principal du partenariat de nouvelle génération. C’est une évolution, c’est une transformation, c’est s’assurer que nous pouvons aider nos partenaires. Parce que SAP croit fermement que travailler avec des partenaires rendra nos clients plus performants, les partenaires sont actuellement au premier plan de la stratégie SAP. »

Ce discours intervient moins de deux mois après que la firme de Wallendorf ait pris un premier train des mesures afin d’aider ses plus de 21.000 partenaires de distribution dans le contexte du ralentissement économique dû à la pandémie de Covid-19. Ces mesures comprenaient notamment la création d’un conseil virtuel des partenaires pour répondre à leurs besoins, le report de certains frais du programme, une certaine flexibilité pour l’utilisation des fonds de développement du marché ainsi que des subventions accordées pour la formation et la certification.

SAP a à présent mis en place un cadre de qualité de la livraison conçu pour garantir la qualité et la cohérence des projets d’implémentation de ses logiciels entrepris par les partenaires. Celui-ci comprend un ensemble de processus, d’outils et de reportings standards pour aider les partenaires à mieux former leurs collaborateurs et permettre à ceux-ci d’étendre leur expertise en matière de conseil et de surveiller la qualité de l’ensemble des projets. Karl Fahrbach a déclaré qu’environ 90% des implémentations SAP chez les clients étaient aujourd’hui réalisées par le channel.

Les partenaires qui mettent l’accent sur la réussite des clients bénéficieront également d’incitations et de subventions spécifiques pour la formation de leurs consultants. Ceux qualifiés SAP PartnerEdge « Build », « Sell » et « Service » ainsi que les partenaires stratégiques bénéficieront par ailleurs d’un accès gratuit à un environnement de démonstration de logiciels intégré et préconfiguré. L’environnement comprend certains des scénarios ou cas d’utilisation les plus courants tels que le lien des applications cloud Ariba, Concur et SuccessFactors avec l’ensemble des applications ERP S / 4Hana. À partir du 1er juillet, l’entreprise offrira d’ailleurs à ses partenaires un accès gratuit de 12 mois à SAP S / 4Hana Cloud et au jeu d’applications cloud Business ByDesign pour les entreprises et organisations de taille moyenne, à des fins de test et de démonstration.

Les applications Endorsed Apps, jugées stratégiques pour SAP et ayant démontré leur qualité, permettront aux partenaires qui les ont développées de bénéficier de relations et d’opération de co-marketing plus étroites avec l’éditeur. Ce dernier a par ailleurs dévoilé ce qu’il a appelé le Partner Solution Progression Framework, qui détaille le chemin que les partenaires commercialisant des applications doivent suivre pour atteindre les niveaux Partner Spotlight et Endorsed Apps.

SAP a enfin annoncé des améliorations au SAP App Center où la société propose des applications développées par des éditeurs de logiciels indépendants et des fournisseurs de solutions, complétant sa propre offre. Citons notamment un nouveau « cockpit » permettant de gérer les opportunités d’affaires et un nouveau tableau de bord pour suivre les performances commerciales de leurs produits.