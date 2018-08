Keith Block a été nommé co-CEO de Salesforce. Une fonction qu’il partage avec le fondateur de l’entreprise Marc Benioff. Celui-ci espère ainsi pouvoir se décharger de ses fonctions d’exécution de la stratégie de croissance de l’entreprise pour se concentrer sur la vision, l’innovation technologique et marketing et la culture d’entreprise. Depuis cinq ans chez Salesforce, où il était directeur des opérations puis vice-président en charge des ventes, des partenariats, du support client et des services de conseil, Keith Block a passé 25 ans chez Oracle avant de rejoindre Marc Benioff, qui est comme lui ex-Oracle.