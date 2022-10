Salesforce met fin aux contrats de 90 de ses employé·e·s chargées du recrutement « car de nombreux départements de l’entreprise ne recruteront plus jusqu’à la fin de l’année fiscale ».

Ces licenciements ont lieu deux mois après une révision à la baisse des prévisions de revenus pour l’exercice fiscal de Salesforce se terminant le 31 janvier 2023. En août dernier, les dirigeants de l’entreprise ont fait état d’une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre et d’une forte croissance de sa filiale Slack ainsi que de ses produits Sales Cloud et Service Cloud, mais d’un ralentissement de Commerce Cloud et Marketing Cloud.

Marc Benioff, le co-PDG et fondateur de Salesforce, avait alors déclaré : « Les clients deviennent plus mesurés dans leur façon d’acheter » et les cycles de vente « s’étirent ».

Le secteur IT américain reste cependant optimiste. Ainsi, le PDG d’IBM, Arvind Krishna, estime que l’informatique professionnelle résistera en cas de récession. Il a récemment souligné auprès de notre confrère de CRN que les dépenses technologiques augmentent 3 à 4% plus vite que le PIB ces cinq dernières années. Par ailleurs, une nouvelle étude du cabinet Gartner anticipe que les dépenses en cybersécurité devraient rester robustes en 2023.