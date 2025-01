L’éditeur de la GED Zeendoc figure à la 71e place du classement 2025 des Champions européens de la croissance à long terme qu’a fait paraître le Financial Times fin novembre. Un classement qui répertorie 300 entreprises européennes ayant enregistré le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours des dix dernières années.

Une visibilité au-delà de nos frontières qui tombe à pic pour l’éditeur qui a entamé son déploiement international fin 2023 en Suisse, en Allemagne et en Grande Bretagne via la signature d’un contrat de distribution exclusive avec le courtier suisse HFTS. Des discussions sont en cours pour étendre l’implantation de l’éditeur à l’Italie et l’Espagne et renforcer sa présence au Canada, expose son directeur général, Pierre-Emeric Chabanne (photo).

Fondée en 2000, l’entreprise affiche un taux de croissance annuel composé de 44,8 % sur dix ans. Son chiffre d’affaires est ainsi passé de 55 K€ en 2013 à 22,43 millions d’euros en 2023. En France, Sages Informatique revendique une part de marché de 12 % sur le marché des TPE/PME qui lui confère une position de leader, selon son directeur général.

Un succès que l’éditeur doit à certains de ses choix fondateurs. L’édition de logiciels n’était d’ailleurs pas sa vocation première. Le produit est né d’un besoin interne que les solutions existantes du marché ne couvraient pas. De ce développement initial basé sur un cahier des charges précis, l’éditeur a gardé l’habitude de ne lancer le développement de nouvelles fonctions que sur la base des besoins exprimés par ses clients et partenaires.

Les partenaires, justement, sont un élément clé de son succès, l’éditeur ayant dès le départ fait le choix de s’appuyer sur un réseau de bureauticiens pour pousser sa solution en complément de leurs ventes de copieurs. Avec 250 distributeurs et 1000 vendeurs couvrant tout le territoire, son réseau de distribution est désormais mature. Pour préserver les marges de ses partenaires existants, l’éditeur s’emploie à limiter l’entrée de nouveaux partenaires. Il se laisse toutefois l’opportunité de contractualiser avec quelques centrales d’achats, ESN et gros éditeurs, pour l’accompagner sur de nouveaux segments de clientèle, notamment les entreprises de plus de 250 salariés.

Parmi les autres facteurs de succès, Pierre-Emeric Chabanne cite sa politique de licence d’utilisation illimitée particulièrement fidélisante, son prix ultra-compétitif, et la simplicité d’utilisation de son logiciel.

Sur l’exercice 2024, sa croissance devrait être de l’ordre de 17 %. C’est certes en baisse par rapport aux quelque 30 % des dernières années mais cela reste très supérieur à la croissance de l’économie et même du secteur des logiciels. L’année 2024 a été marquée par un allongement du cycle des décisions et par une forte progression des défaillances d’entreprises, note Pierre-Emeric Chabanne.

Méthodologie : Pour faire partie du classement du Financial Times (réalisé en association avec Statista), les entreprises candidates devaient réaliser un CA d’au moins 100 K€ en 2013 et 10 M€ en 2023, être indépendantes, être basées en Europe, et avoir enregistré une croissance essentiellement organique pendant 10 ans.

71e au classement global, Sages Informatique ressort à la 10e place sur 43 parmi les entreprises françaises et à la 13e position (sur 44) dans la catégorie Informatique et logiciels. Parmi les entreprises françaises classées appartenant au même secteur, on retrouve Aleysia, Groupe Opteamis, Formind, Arcure, Sewan ou Seenovate.