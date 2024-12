Sage annonce un partenariat stratégique avec Ekyo, filiale du groupe Constellation et éditeur de logiciel spécialisé dans le pilotage de la performance extra-financière. Avec ce rapprochement, les deux éditeurs souhaitent simplifier la mise en conformité avec la Corporate Sustainability Reporting Directive (dite CSRD, ou Directive sur les rapports de développement durable des entreprises).

Cette nouvelle réglementation européenne, qui vise à améliorer et à étendre les exigences en matière de reporting de durabilité pour les entreprises, est progressivement entré en vigueur en 2024. Dès janvier 2025, plus de 50 000 entreprises européennes (cotées, ou au CA supérieur à 50M€), devront mettre en place un reporting annuel détaillé de leurs données environnementales, sociales et de gouvernances (ESG).

En s’associant à Ekyo, Sage ajoute à son portfolio une offre en matière de reporting extra-financier avec une plateforme SaaS qui facilite le parcours des entreprises vers la conformité.

« Ce partenariat avec Ekyo reflète notre engagement à accompagner les PME et ETI dans leur parcours de conformité réglementaire, en simplifiant leurs démarches, tout en leur donnant les moyens de contribuer activement à une trajectoire Net Zero et à une transformation durable », commente dans un communiqué Arnaud Petit, directeur général de Sage en Europe du Sud (photo).

« Cette alliance combine notre expertise CSRD avec la portée et l’expérience de Sage, offrant ainsi une valeur inestimable à nos clients communs pour aborder plus sereinement leur parcours vers la conformité à la CSRD et leurs enjeux de résilience », ajoute Baptiste Dif, Directeur général chez Ekyo.