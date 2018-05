Endetté à hauteur de 115,74 milliards de dollars, HNA chercherait à céder Ingram Micro, acquis pour 6 milliards de dollars en 2016, a indiqué lundi Reuters qui s’appuie sur trois sources proches du dossier. Selon nos confrères des discussions auraient été engagées avec différents investisseurs de l’Empire du Milieu, parmi lesquels le fonds souverain China Huarong Asset Management. Ce dernier aurait finalement jeté l’éponge considérant le prix de vente, soit 6 milliards de dollars, trop élevé. Il estimerait par ailleurs qu’il n’obtiendrait pas l’accord du régulateur américain, les tensions étant vives entre les autorités chinoises et américaines. Toujours selon ces sources, la cession du grossiste américain s’inscrirait dans le plan d’économie de 50 milliards de dollars annoncé il y a deux ans par HNA.

Ce dernier vient de démentir ce qu’il considère comme une rumeur auprès du quotidien chinois The Paper nous apprend Asia Times, un site d’information en langue anglaise basé à Hong Kong. Le conglomérat chinois a indiqué qu’il avait confiance dans le développement rapide d’Ingram Micro qui constituait d’ailleurs un investissement stratégique « ainsi qu’une pierre angulaire et un actif importants de la transformation et du développement de la société ».