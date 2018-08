Mark Smith, le directeur des ventes mondiales de Rubrik quitte l’entreprise « afin de consacrer plus de temps à sa famille » révèle The Register. « Passer plus de temps avec sa famille est quelquefois un euphémisme utilisé par les départements relation publique pour expliquer un départ de dirigeant », rappellent nos confrères. Rubrik n’étant pas cotée en bourse, la société n’est pas obligée de fournir ses résultats trimestriels.

Ce départ paraît d’autant plus étonnant qu’il intervient 19 mois à peine après l’arrivée de Mark Smith dans la société et alors que le carnet de commandes vient d’exploser. « Je peux confirmer que Mark Smith quitte Rubrik après avoir réalisé le plus grand trimestre de commandes jamais atteint par la société. Après avoir travaillé pendant 25 ans dans des entreprises à progression rapide, Mark souhaite désormais consacrer plus de temps à sa famille », a confirmé par mail au site d’information un porte-parole de l’entreprise. Il indique que l’intérim est immédiatement assuré par le vice-président des ventes pour les Amériques, Mike Tornincasa.

Selon The Register, Mark Smith aurait dépassé la soixantaine. « Ce qui étonne c’est la soudaineté de ce départ », s’étonnent toutefois nos confrères.

Avant de rejoindre Rubrik, le dirigeant occupait des fonctions similaires chez Arista. Auparavant il fut responsable des ventes chez Juniper, Netscreen et Infoblox.