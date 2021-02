Rubrik souhaite renforcer ses relations avec ses partenaires dans l’Hexagone. Le spécialiste de la gestion et de la résilience des données a notamment lancé de nouvelles certifications gratuites et accessibles en ligne via le portail partenaires. Ces formations sont à destination des équipes commerciales, avant-ventes et après-ventes. Lors de ces cursus, Rubrik adresse les différents cas d’usages permettant de protéger et sécuriser les systèmes d’information. Parmi les thématiques proposées, citons des projets de sauvegarde en datacenter, sur sites distants et dans le cloud ou encore la reprise d’activité suite à une attaque de ransomware grâce à l’immuabilité des sauvegardes et Polaris Radar. « Nos partenaires sont aujourd’hui des tiers de confiance pour nos clients. C’est pourquoi, nous avons fortement investi dans un cursus complet de formations, pour leur permettre de confirmer leur savoir-faire et connaissances des solutions Rubrik. Un examen en ligne valide leur diplôme certifiant », indique dans un communiqué Gaëlle Brunet, Channel Development Manager Europe du Sud. « Nos solutions sont efficaces contre les ransomwares et garantissent l’absence de perte de données ou interruptions d’activité en cas d’attaques. Grâce à notre nouveau programme de formation, nos partenaires peuvent accompagner avec la plus grande expertise nos clients sur ces enjeux fortement intensifiés pendant cette crise sanitaire. »

En parallèle, Rubrik a également lancé Rubrik Rewards, un nouveau programme de fidélité visant à récompenser l’investissement de ses partenaires. Celui-ci permet aux revendeurs de gagner et de cumuler des points qui peuvent ensuite être dépensés sur une marketplace Rubrik dédiée. Ce programme devrait accélérer la génération de projets avec de nouveaux clients estime l’éditeur.

« L’objectif de Rubrik Rewards est de reconnaître l’accompagnement de nos partenaires, ainsi que la fidélité des équipes commerciales et techniques qui nous impliquent sans cesse sur de nouveaux besoins clients. Ainsi, ils peuvent gagner des points lors de rendez-vous découvertes, de détection de projets ou de commandes », précise Gaëlle Brunet. « Ce programme nous permet de renforcer notre engagement auprès de nos intégrateurs, avec qui nous souhaitons établir des relations privilégiées et construire sur le long terme. »

Rubrik qui se veut très sélectif et restrictif concernant le nombre de ses partenaires en France, compte aujourd’hui une vingtaine de revendeurs intégrateurs actifs dans l’Hexagone. La filiale, dont la stratégie de vente est à 100 % indirecte, s’appuie également sur son VAD, Exclusive Network.