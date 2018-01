Reprise début 2014 dans le cadre du plan de cession de Risc Group, l’activité box d’entreprises du groupe Kertel est passée l’été dernier dans les mains de Ros Participations, troisième distributeur indépendant de solutions bureautiques et informatiques derrière C’Pro et Desk. Rebaptisée à l’époque Kertel Group, cette activité opère désormais sous la marque Resosafe by Ros.

Autrefois très florissante, avec des dizaines de milliers de TPME clientes sur toute l’Europe, Resosafe revendique encore 2.000 clients actifs générant 3,5 M€ de chiffre d’affaires annuel et emploie 25 personnes. En 2015, la société avait affiché un chiffre d’affaires de 4,2 M€ pour un effectif moyen de 43 personnes et un résultat net supérieur à 10% (source greffe du commerce).

L’objectif du groupe Ros est bien évidemment de relancer l’activité en s’appuyant dans un premier temps sur sa base de 7.000 clients bureautiques et informatiques. À terme, Ros estime que l’offre Resasafe a le potentiel pour atteindre 10.000 à 15.000 clients.

Baptisée Box2Cloud, l’offre Resosafe est une offre de box propriétaire, qui permet aux clients de sauvegarder jusqu’à 10 To de données en local et à distance et de les restaurer rapidement en cas de sinistre. Une offre assortie de diverses fonctionnalités additionnelles, telles que le cryptage, le partage et le filtrage des données.

Ros Participations espère développer rapidement des synergies entre Resosafe et Trekk Telecom, sa plateforme Centrex télécom, finalisée à la fin de l’été dernier 2017. Bâtie sur la base des compétences en hébergement de ses filiales Trekk/YouSaaS, et de l’expertise en téléphonie d’Ariatel, le fonds de commerce de l’intégrateur en téléphonie racheté fin 2015, Trekk Telecom vise une part significative du marché du Centrex IP à terme.

En cumulant les revenus de ses activités bureautiques (réparties dans sept filiales à l’enseigne Xeroboutique) et télécom/informatique/Cloud, Ros Participations affiche un chiffre d’affaires consolidé de 58 M€ en 2017 et un effectif de 170 collaborateurs. La bureautique représente encore les trois quarts de ses revenus mais l’IT (16 M€ en 2017) progresse rapidement.

Le groupe, qui vient d’adopter pour ses treize filiales la signature « By Ros » par souci de simplification, vise désormais 100 M€ de chiffre d’affaires par croissance externe et externe, indique Philippe Rosenblum, son président.