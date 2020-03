Le distributeur indépendant de solutions bureautiques et informatiques annonce l’acquisition du distributeur de matériels bureautiques multimarques lillois DBS. Créé en 1980, DBS réalise 2,6 M€ de chiffre d’affaires annuel sur un parc de 700 clients avec une équipe d’une quinzaine de personnes. Son dirigeant David Doutrelon reste au sein de Groupe Ros en tant que directeur des opérations. Groupe Ros a en effet besoin de son expertise dans la maintenance multimarque.

Déjà à la tête de 9 concessions Xerox, c’est en effet la première fois que Groupe Ros s’aventure dans une activité multimarque. Mais le groupe compte ne pas en rester là et a d’ores et déjà créé une société holding pour recueillir les actifs de DBS et ceux des autres distributeurs multimarques qu’il envisage d’ores et déjà d’acquérir. L’expertise de maintenance multimarque de DBS est donc clé pour Groupe Ros dont toute la maintenance est assurée directement par Xerox, conformément au contrat de concession du constructeur.

Groupe Ros est un habitué de la croissance externe. C’est elle qui alimente l’essentiel de la croissance de 10% qu’il a enregistrée en 2019. En février 2019, le groupe avait en effet officialisé le rachat du concessionnaire Xerox de Seine Saint-Denis Espace Burocom, une société de 20 personnes réalisant 10 M€ de chiffre d’affaires. La société a depuis été rebaptisée Xeroboutique 93.

En 2017, Groupe Ros avait également racheté Kertel Cloud, l’activité box de l’ex-Risc Group, rebaptisée Resosafe, et en 2014 l’hébergeur-infogéreur Trekk/YouSaaS. Ces deux sociétés forment avec l’intégrateur Resoprint, le pôle IT & télécom du groupe. Un pôle représentant 27% des 72 M€ de chiffre d’affaires réalisés en 2019 et qui a enregistré une croissance organique de l’ordre de 14%.

Conscient que sa croissance reposera à l’avenir de plus en plus sur les solutions numériques, Groupe Ros a mis sur pied au cours de l’année 2019 une équipe transverse de quatre personnes orientée solutions autour de la GED et de la dématérialisation, expose Olivier Bourbonneux, directeur général de Groupe Ros. Cette équipe a également vocation à accompagner en avant-vente les clients sur leurs projets.

Le groupe, qui affiche également des ambitions dans les télécoms, joue de plus en plus la convergence informatique-télécom en vendant des liens télécoms à ses clients IT. Un expert du marché télécom, ancien DG d’un opérateur téléphonique, s’emploie depuis novembre à réorganiser le pôle IT et télécom afin de donner corps à cette stratégie d’up selling.

Une stratégie qui passe notamment par la montée en compétence des équipes. Une direction des ressources humaines a été créée pour accélérer les recrutements, développer la marque employeur, formaliser un plan de gestion des compétences. Une sales academy devrait également voir le jour après l’été qui permettra au groupe d’embaucher des jeunes en alternance suivant des cursus de formation adaptés à ses besoins.

Les dix-neuf sociétés du groupe sont désormais regroupées sous la marque ombrelle Groupe Ros. Un site web a été créé à cet effet, dont l’objectif est de donner une unité à l’ensemble en présentant l’étendue des services du groupe. Un slogan résume son positionnement : « un guichet, des spécialistes dans chaque métier ».