Riverbed annonce des évolutions majeures à SteelConnect, sa solution de mise en réseau cloud pilotée par logiciel, notamment une prise en charge d’AWS Direct Connect et d’Azure ExpressRoute permettant aux clients de se connecter à leurs ressources cloud via l’Internet public ou par des liaisons privées dédiées en profitant de capacités d’orchestration et d’optimisation unifiées. SteelConnect s’intègre par ailleurs de manière transparente avec le WiFi Riverbed Xirrus par le biais d’une console cloud centralisée, assurant ainsi le provisioning sans intervention humaine des points d’accès et la supervision du réseau. De plus, Riverbed SteelConnect prend en charge les liaisons 4G pour divers cas d’usage dont la connectivité réseau en back-up dans les points de vente, les magasins éphémères, les sites ruraux ou dans la vente mobile. Enfin, la solution s’intègre également avec des services de sécurité réseau tiers tels que la plateforme de sécurité cloud de Zscaler.

« Les approches traditionnelles de la mise en réseau sont à la fois dépassées et désynchronisées des cas d’usage modernes sans pouvoir fournir l’agilité et l’efficacité dont ont besoin les professionnels de l’informatique pour apporter un support à leur entreprise, en particulier quand elles entament des projets digitaux ou cloud », indique dans un communiqué Paul O’Farrell, vice-président senior et directeur général de la division infrastructure cloud d’entreprise de Riverbed. « Riverbed SteelConnect aide les entreprises à dépasser les limites habituelles en profitant de la puissance du provisioning sans intervention humaine et de l’orchestration à base de règles sur tout le maillage du réseau – WAN, LAN/WLAN, data center et cloud. Grâce à de nouvelles optimisations de wifi intégré, de mise en réseau cloud automatisée et d’options de connectivité souple, Riverbed monte de nouveau la barre en termes de mise en réseau à l’ère du cloud et du digital avec la solution la plus complète et la plus simple à utiliser du marché actuel. »

« Riverbed SteelConnect nous a plu à cause de sa capacité à déployer et à administrer simplement le SD-WAN et le wifi ensemble depuis une console cloud unique », témoigne Mick Tan, CIO de l’enseigne d’éclairage australienne Beacon Lighting. « Grâce à cette capacité, nous pouvons rationaliser et réduire les coûts d’administration de notre infrastructure réseau pour nos magasins dans tout le pays et hiérarchiser facilement le trafic réseau des systèmes de points de vente, de marketing dynamique et de gestion des stocks. Nous assurons ainsi la continuité de l’activité et de la génération de revenu. SteelConnect simplifie aussi l’ouverture de nouveaux magasins au fur et à mesure que l’activité de Beacon Lighting se développe et offre un WiFi fiable en magasin pour donner aux clients l’expérience de shopping moderne et digitale qu’ils attendent. »