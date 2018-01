Les valeurs américaines cotées en bourse se portent bien. En 2017, le Dow Jones a gagné 25,08% tandis que le Nasdaq a bondi de 28,24%. Les entreprises technologiques ont fortement contribué à ces hausses. Ainsi, sur les 42 entreprises IT surveillées par CRN, 32 ont vu leur titre progresser, dont 26% à deux chiffres. En revanche, 10% ont chuté en bourse, quelquefois de manière spectaculaire.Le champion toutes catégories est Red Hat, dont les actionnaires doivent se frotter les mains au vu des 72,31% de hausse affichés par leur investissement en 2017. On est surpris de trouver à la seconde place du podium BlackBerry dont les résultats ont été catastrophiques au cours des trois premiers trimestres. Mais la société canadienne a su rebondir ensuite. Si le chiffre d’affaires du quatrième trimestre calendaire (premier trimestre de l’exercice 2018) a enregistré une chute de 32%, en revanche la société a enregistré un bénéfice de 415 millions de dollars, contre une perte de 1,16 milliards de dollars un an plus tôt. Résultat : un gain de 70,83%Sur la troisième marche du podium figure Tableau Software dont le titre a pris 64,18%, malgré l’augmentation des pertes de l’éditeur. Mais en août le spécialiste de l’analytique a annoncé l’acquisition de ClearGraph, une startup axée sur le langage naturel, ce qui a contribué à doper le titre. Parmi les autres acteurs dont l’action a connu une progression dépassant les 50%, on trouve ensuite Splunk (+61,96%), VMware (+59,18%), NetApp (+56,85%), Amazon (+55,96%), Carbonite (+53,05%). Suit une petite liste d’entreprises dépassant les 40% où figurent Salesforce (+49,33%), Apple (+46,11%), Fortinet (+45,05%), HP Inc (+41,58%). Affichent également une progression à deux chiffres, Microsoft (+37,59%), Alphabet (+35,58%), Nutanix (+32,83%), SAP (+30%), Xerox (+28,93%), Intel (+27,16%), Cisco (+26,74%), Oracle (+22,96%), Check Point (+22,69%), FireEye (+19,33%), Eaton (+17,77%), Symantec (+17,46%), Western Digital (+17,04%), Palo Alto Networks (+15,91%). Six entreprises clôturent ensuite cette liste des gagnants : Seagate (+9,61%), Netgear (+8,10%), CA Technologies (+4,75%), Commvault (+2,14%), Brocade (+1,92%) et Juniper Networks (+0,85%).Du côté des perdants figurent notamment Citrix (-1,47%), Lenovo (-6,33%), IBM (-7,57%), F5 Networks (-9,33%), AMD (-9,35%), Quantum (-15,21%), Century Link (-29,86%) et HPE, dont le titre a chuté de 37,94%. Le perdant de la scission de l’ex-HP n’est pas celui que l’on croyait. L‘abandon des activités services et logiciels, pas plus que les acquisitions de SimpliVity, Niara et Nimble Storage n’ont réussi à redonner un peu de tonus au titre.