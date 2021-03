83 % des entreprises dépensent plus d’un million de dollars par an en cloud computing et les budgets vont croissants d’année en année. Sur la base de 750 responsables techniques interrogés, l’étude « 2021 State of the cloud » de Flexera dévoile l’ampleur du gaspillage. Au moins 30 % de dépenses Cloud inutiles.

Quelle tendance Cloud pour 2021 ?

36 % des entreprises déclarent que leurs dépenses annuelles liées au cloud ont dépassé 12 millions de dollars et 83 % qu’elles ont dépassé 1,2 million de dollars par an. Ces chiffres représentent une augmentation par rapport à l’année dernière : 20 % des entreprises avaient déclaré des dépenses annuelles supérieures à 12 millions de dollars et 74 % des dépenses annuelles supérieures à 1,2 million de dollars.

En terme d’adoption du Cloud, 97 % des répondants disent utiliser au moins un cloud public tandis que 80 % ont au moins un cloud privé. 78 % utilisent le cloud hybride. Le multi-cloud – mélange de plusieurs clouds publics et privés – continue de gagner du terrain. VMware vSphere reste le leader du cloud privé (36 % l’utilisent actuellement). Vient ensuite Microsoft Azure Stack (35 %), puis AWS Outpost et OpenStack (28% chacun).

Pourquoi un tel gaspillage de dépenses ?

Facturation des services en augmentation constante, vision en silos des départements marketing, RH, ventes… Les lignes budgétaires sont loin d’être claires pour toutes les parties prenantes. En moyenne, les cadres interrogés estiment que 30 % des dépenses Cloud sont gaspillées (cf. pages 44 et 45 du rapport 2021).

Selon le rapport, les entreprises ne profitent pas assez des remises accordées par les fournisseurs de services. A peine plus de la moitié (52 %) des utilisateurs d’Amazon Web Services (AWS) utilisent des instances réservées et seulement 46 % des utilisateurs d’Azure le font.

Elles ne s’appuient pas non plus suffisamment sur l’automatisation pour maîtriser les coûts du cloud : arrêter les charges de travail après les heures de bureau (49 %) et redimensionner les instances (48 %). Un peu plus de la moitié des entreprises (55 %) déclarent que la compréhension des implications financières des licences logicielles est l’un des principaux défis du cloud.

Quels défis à relever ?

Parmi les trois défis principaux à solutionner, selon les répondants, on note la sécurité, la gestion des dépenses et la gouvernance :