Au cours du deuxième trimestre de son exercice 2018/2019 clos le 30 septembre 2018), Wavestone a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 86,7 millions d’euros en progression de 7%. À périmètre et taux de change constants, la croissance s’est élevée à 4%. Sur l’ensemble du 1er semestre 2018/2019, le chiffre d’affaires du cabinet s’élève à 182,6 millions d’euros, en progression de 10%, dont 7% à périmètre et change constants.

Le deuxième trimestre a été marqué par un ralentissement de la croissance « sous l’effet d’un fléchissement du taux d’activité et de tensions toujours fortes en matière de turn-over ». Le turn-over s’établissait en effet au 30 septembre à 21% en rythme annuel, contre 16% sur l’ensemble de l’exercice 2017/2018. A cette date, le taux d’activité était de 76%, contre 78% à l’issue du premier trimestre et 77% sur l’ensemble de l’exercice précédent. Ce fléchissement est la conséquence du ralentissement de certains projets au cours de l’été, conjugué à un rythme insuffisant de nouvelles missions à la rentrée reconnaît Wavestone. En revanche, le taux journalier moyen s’est élevé à 868 euros sur le semestre, à comparer à 848 euros pour l’exercice 2017/18, soit une progression de 2,4% supérieure aux 1% à 2% visés pour l’ensemble de l’exercice. Au 30 septembre, le carnet de commande s’établissait à 3,3 mois, contre 3,6 mois à fin juin 2018 et 3,7 mois à la fin de l’exercice 2017/18.

Pour réduire le turn-over, Wavestone intensifie ses embauches en restant en ligne avec son plan de recrutement de 600 personnes visées sur l’ensemble de l’exercice. Au 30 septembre, la société comptait ainsi 2.851 collaborateurs contre 2.793 au 31 mars.

Après un premier trimestre dynamique (+ 12%) et un ralentissement de la croissance au deuxième trimestre, Wavestone confirme ses objectifs financiers annuels pour l’exercice 2018/2019. A savoir, réaliser un chiffre d’affaires consolidé en croissance d’au moins 8%, assorti d’une marge opérationnelle courante supérieure à 13%. Des objectifs qui s’entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition tient à préciser le cabinet.