Pure Storage fait évoluer ses offres d’infrastructure de cloud privé vers un cloud public, à savoir AWS. Le spécialiste du stockage tout flash a en effet annoncé lundi le lancement de Cloud Data Services, une gamme de trois nouvelles offres de cloud, exécutées sur Amazon Web Services : Cloud Block Store, CloudSnap et StorReduce. Cette offre unifie les déploiements d’applications sur site et dans le cloud et permet aux clients d’exploiter ainsi leurs données en temps réel pratiquement n’importe où.

« Il existe aujourd’hui une certaine ambivalence du cloud : le cloud n’a pas été conçu pour répondre à toutes les exigences des entreprises, et pourtant l’infrastructure d’entreprise sur site est loin d’offrir le même confort d’utilisation », explique dans un communiqué Charles Giancarlo, CEO de Pure Storage. « Les clients doivent être en mesure de choisir leur infrastructure en fonction de ce qui est le mieux pour leur environnement, sans être limités par ce que la technologie peut faire ou l’endroit où elle fonctionne. Ce que nous annonçons aujourd’hui, c’est l’extension de notre architecture centrée sur les données au cloud, permettant à nos clients de créer des applications hybrides qui offrent une réelle mobilité et liberté. »

Cloud Block Store pour AWS permet du stockage en bloc de qualité professionnelle, exécuté sur le cloud d’Amazon. Créée pour assurer le bon fonctionnement des applications stratégiques dans le cloud, la solution offre les fonctions de mobilité du modèle hybride et propose de nouveaux services de stockage pour les applications qui ont besoin d’évoluer à grande échelle. Cloud Block Store est disponible en bêta pour l’instant. Sa disponibilité générale est prévue pour le milieu de l’année prochaine.

Intégrée à FlashArray, la solution CloudSnap pour AWS offre la protection des données dans le cloud public. Elle permet d’envoyer facilement des snapshots FlashArray vers Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Les informations stockées sont ainsi protégées à moindre coût et peuvent facilement être récupérées après un sinistre. CloudSnap est disponible dès à présent.

Issue de l’acquisition en août dernier de l’éditeur du même nom, StorReduce est une solution de déduplication dans le cloud de données non structurées. Elle est conçue pour assurer des sauvegardes et des récupérations rapides, simples et peu coûteuses via le service de stockage AWS S3, en liaison avec le flash sur site. StorReduce est proposée en version bêta publique limitée, sa disponibilité générale étant prévue pour le premier semestre de l’année prochaine.

« Pure Storage s’appuie sur les offres de stockage AWS pour créer des fonctionnalités à valeur ajoutée et aider les applications professionnelles à fonctionner sur site et sur AWS », explique dans le communiqué Sabina Joseph, responsable des partenariats et alliances mondiales, de l’innovation numérique, du stockage, et des solutions HPC chez AWS. « Pure Storage unifie l’expérience de cloud hybride, fournit des API et une automatisation de qualité pour les développeurs, ainsi que des solutions de sauvegarde et de protection des données uniques et différenciées sur AWS grâce à StorReduce et CloudSnap. »