Après la fusion de Drobo et Nexan au sein de StorCentric, la consolidation se poursuit dans le secteur du stockage. Le spécialiste du stockage all flash Pure Storage annonce en effet l’acquisition de StorReduce, un éditeur de solutions SDN de déduplication dans le cloud de données non structurées. Les conditions financières de l’opération ne sont pas divulguées. Basée à Sunnyvale en Californie StorReduce a été récemment désigné par Gartner « Cool Vendor in Storage ». Dans son rapport, le cabinet d’analyse rappelle que le développement d’une stratégie de cloud privé, hybride et/ou public est la principale préoccupation des entreprises actuellement.

« Grâce à la combinaison des capacités de réduction des données de StorReduce et des technologies de stockage flash et objet de Pure Storage, nous pouvons à présent optimiser de nombreuses applications actuelles cloud-native ainsi que de nombreuses charges de travail non structurées existantes, en particulier la récupération rapide, à un rythme plus soutenu », explique dans un communiqué Vanessa Wilson, CEO de StorReduce. « L’équipe de StorReduce a bâti une technologie incroyablement prometteuse qui devrait avoir un impact sur les architectures de stockage de nouvelle génération », affirme de son côté Charles Giancarlo, CEO de PureStorage. « Ensemble, nous allons aider les clients à travailler sur des architectures centrées sur les données qui relient sans couture l’on-premise et le cloud. »

Celui qui a pris il y a tout juste un an la direction de la société peut par ailleurs se montrer satisfait des résultats financiers, supérieurs aux attentes, de Pure Storage. Au cours du deuxième trimestre 2019, qui s’est clôturé le 31 juillet dernier, le chiffre d’affaires a bondi de 37% à 308,9 millions de dollars. La perte s’établit à 60,1 millions d’euros contre 58,4 millions d’euros un an plus tôt.

Pour le trimestre en cours, la firme de Mountain View table sur un chiffre d’affaires compris entre 361 et 369 millions de dollars. Pour l’année complète elle prévoit des revenus compris entre 1,35 et 1,38 milliard de dollars.