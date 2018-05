Profitant de la conférence Pure Accelerate qui se déroule cette semaine à San Francisco et du lancement de la nouvelle baie FlashArray//X, le patron du channel de Pure Storage, Michael Sotnick, a dévoilé la nouvelle mouture du programme partenaires de la société. Ce dernier ne comprend plus que deux niveaux au lieu de trois précédemment (Silver, Gold et Premium). « Il y a de la fatigue dans le niveau du milieu », a expliqué à CRN Michael Sotnick. Le premier niveau du Pure Partner Programme est désormais Preferred. Il s’adresse aux partenaires réalisant chaque année un chiffre d’affaires non-récurrent d’au moins 250.000 dollars. Le niveau supérieur est Elite, accessible seulement à l’invitation du spécialiste du stockage flash. Pour cela, les partenaires doivent réaliser au moins un chiffre d’affaires annuel non-récurrent de 500.000 dollars. Il leur faut en outre posséder de véritables compétences commerciales et techniques, proposer des services et des spécialités métiers et enfin avoir réalisé un plan marketing budgétisé.

Autre caractéristique importante du nouveau plan : les rémunérations sont plus importantes. Les partenaires Preferred bénéficient d’une remise de 53% pour les affaires enregistrées et de 43% pour les affaires non-enregistrés. Les revendeurs Elite bénéficient de 2% supplémentaires. « C’est quelque chose que les partenaires adorent. Ils peuvent réaliser un devis et gagner une affaire sans devoir obtenir une approbation de prix par Pure. La tarification spéciale n’est pas onéreuse mais est consommatrice de temps », a expliqué Michael Sotnick à nos confrères. Ces nouvelles tarifications entreront en vigueur le 1er août prochain. Les tarifications spéciales ne sont toutefois pas abandonnées mais deviendront exceptionnelles.

Les revendeurs disposeront d’une plus grande indépendance vis-à-vis du fournisseur grâce à de nouveaux outils leur permettant d’établir et dimensionner leurs offres. Enfin, de nouvelles certifications verront le jour qui démontreront la capacité des partenaires à fonctionner de manière autonome.

Les partenaires Elite seront les premiers à bénéficier de ces nouveaux outils et certifications. Les autres devront encore patienter.