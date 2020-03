Pure Storage licencie rapportent plusieurs sites spécialisés américains. Le pionnier du stockage 100% flash a confirmé l’information sans cependant communiquer l’ampleur des licenciements. Selon Barrons, ceux-ci concerneraient 3% des effectifs de la société, soit une centaine de personnes. A en croire le site spécialisé TheLayoff.com 4% des 3.350 salariés seraient en fait sur le départ ou déjà partis. « Alors que Pure continue d’évoluer et de maintenir un record de forte croissance et d’innovation, nous avons récemment mené à bien une initiative de rééquilibrage de la main-d’œuvre pour aligner nos employés sur les priorités et les domaines stratégiques de l’entreprise. Les employés concernés par cette initiative ont été encouragés à chercher d’autres postes vacants au sein de l’entreprise et nous avons également mis en place un soutien pour les aider à traverser cette étape s’ils cherchent un nouveau poste en dehors de Pure », a indiqué la société dans un message à la presse. Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, elle a déclaré qu’elle avait ajouté 550 collaborateurs à ses effectifs.

L’annonce de ces licenciements intervient après la publication de résultats records engrangés au quatrième trimestre. Le chiffre d’affaires, soit 492 millions de dollars, a bondi de 17% en année glissante, pour une perte nette de 4,65 millions de dollars, comparé au déficit de 25,8 millions de dollars un an auparavant. L’entreprise a ajouté au cours de la période 500 nouveaux clients portant le nombre d’entreprises utilisatrices à 7.500, dont 44% du Fortune 500. « Je suis satisfait de notre performance au quatrième trimestre, qui a généré des revenus records et le plus grand trimestre de réservations de l’histoire de Pure … Pure a terminé l’année avec la croissance et le profil de marge les plus élevés de l’industrie », s’est félicité le CEO Charlie Giancarlo.

Pour l’ensemble de l’exercice, Pure a généré 1,6 milliard de dollars de revenus, soit une hausse de 20% par rapport à l’exercice précédent. En revanche, la perte d’exploitation a grimpé à 191 millions de dollars, contre 169 millions de dollars en 2019.

Interrogé au sujet du coronavirus, Charlie Giancarlo s’est montré optimiste. « D’après ce que nous savons aujourd’hui, nous ne prévoyons pas d’impact significatif sur l’offre et les opérations de ce trimestre, bien que la situation reste assez indécise », a-t-il déclaré.

Pour le trimestre en cours, Pure table sur des revenus de 365 millions de dollars. Bien qu’inférieur aux attentes de Wall Street, ce chiffre représenterait une hausse de 12% d’une année sur l’autre.