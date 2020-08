Pure Storage annonce un partenariat stratégique avec Cohesity et lance FlashRecover, une appliance de sauvegarde flash bâtie sur sa solution de stockage flash haute performance FlashBlade et embarquant le logiciel DataProtect de Cohesity. Selon Pure Storage, FlashRecover se distingue par sa rapidité de sauvegarde et de restauration. FlashBlade serait jusqu’à trois fois plus rapide que des alternatives à base de stockage disque.

Un besoin de vitesse motivé par l’augmentation des attaques de ransomwares à l’ère du Covid 19. Tant que les entreprises devaient restaurer occasionnellement de petits volumes de données après une suppression accidentelle fichiers ou une infection, elles n’avaient pas vraiment besoin de la vitesse du flash. Mais la montée en fréquence des ransomwares a augmenté la probabilité qu’une restauration à grande échelle soit nécessaire. Et dans ce contexte, la vitesse est devenue critique.

Sa performance permet aussi permet d’envisager la réutilisation des données de sauvegarde sous forme de copie à des fins analytiques, pour le test et pour le Devops. La gestion des copies de données est prise en charge par Cohesity.

Au-delà de sa rapidité, la solution FlashBlade offres plusieurs autres avantages : l’évolutivité – le calcul, le débit et la capacité de stockage sont décorélés facilitant les mises à l’échelle en fonction des cas d’usage – et la simplicité – avec notamment la sauvegarde flash-to-flash-to-cloud, qui permet de bénéficier un stockage cloud public à moindre coût pour la rétention à long terme et des mises à niveau sans interruption.

FlashRecover reste par ailleurs un produit Pure Storage qui en assure la prise en charge. En cas de souci, les clients n’auront donc qu’un seul interlocuteur.

Pure FlashRecover n’est disponible qu’aux USA pour un nombre limité de clients à des fins de test jusqu’en octobre où la solution deviendra généralement disponible aux États-Unis. Les lancements dans les autres pays interviendront à partir du premier trimestre 2021.