Selon un communiqué, les fabricants de baies de stockage Drobo (NAS) et Nexan (SAN) viennent de se faire racheter par StorCentric, une toute jeune pousse basée à Sunnyvale en Californie. Cette dernière a déjà fait savoir qu’elle envisageait d’autres acquisitions. Les conditions financières des deux opérations ne sont bien sûr pas dévoilées.

Dans le communiqué, StorCentric indique qu’elle peut ainsi proposer un riche portefeuille de solutions de stockage et qu’elle dispose ainsi d’une vaste clientèle, précisant que 450.000 produits de stockage des deux entreprises ont été vendus de par le monde.

Selon TechTarget, ce sont en réalité Nexsan et Drobo qui ont décidé de fusionner pour survivre au travers de StorCentric. Les deux entreprises, ramenées au rang de divisions de StorCentric, poursuivront leur activité de manière indépendante et conserveront leur marque et leur clientèle. Elles rapporteront directement au patron de Drobo, Mihir Shah, promu CEO de StorCentric. « Nous voyons l’opportunité de nous adresser à un marché très large en rassemblant nos activités. Lorsque nous avons regardé la qualité et les fonctionnalités des produits Nexsan, nous avons constaté que ces fonctionnalités manquaient à Drobo. Nous n’étions pas capables de participer à certains grands appels d’offres. Cela devenait évident au cours deds deux derniers trimestres », a expliqué Mihir Shah à nos confrères.

« Il s’agit d’une vraie fusion. Nous conservons les marques afin d’être sûrs qu’il y aura de la continuité pour nos clients et partenaires. L’objectif est d’ajouter d’autres marques et technologies sous ce toit. Nous avons déjà plusieurs acquisitions dans nos tuyaux », a de son côté déclaré le fondateur et directeur technique de Nexsan, Gary Watson, qui conserve ses responsabilités au sein de StorCentric.

On notera que c’est la deuxième fois que Nexsan et Drobo se retrouvent sous un même toit, ayant par le passé fait partie d’Imation, le fabricant de solutions de stockage qui s’est transformé en 2016 en société d’investissement et a adopté en 2017 le nom de GlassBridge Enterprises.